Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemeldung für den Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

Argenbühl-Eglofs: Brand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle

Zu einem Brand einer Lagerhalle auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Argenbühl OT Eglofs wurden Feuerwehr und Rettungskräfte am Sonntag, 28.04.2019 gegen 12:10 Uhr gerufen. Da sich der Brand sehr schnell ausdehnte, geriet die Lagerhalle in Vollbrand und konnte trotz des schnellen und massiven Eingreifens der Feuerwehr nicht mehr gerettet werden. Ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Wohn- und Wirtschaftsgebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Im Vorfeld der Löscharbeiten wurde der 51-jährige Gebäudeeigentümer durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt. Durch die völlige Zerstörung der Halle, in der auch landwirtschaftliche Geräte gelagert waren, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150.000 Euro. Als Brandursache scheint derzeit ein technischer Defekt in der ebenfalls in der Halle befindlichen Heizungsanlage als wahrscheinlich. Neben der Polizei Wangen und dem Rettungsdienst waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Argenbühl und den Umlandgemeinden mit 12 Fahrzeugen im Einsatz

