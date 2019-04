Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Überwachung des Radverkehrs

Konstanz (ots)

Der Schwerpunkt von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen der Polizei und dem Gemeindevollzugsdienst der Stadt lag am Dienstagvormittag auf dem Radverkehr. Bei den von 8 Uhr bis 11.30 Uhr dauernden Kontrollen im Stadtgebiet und hier vor allem am Zähringerplatz und am Sternenplatz mussten die Ordnungshüter 114 Verkehrsverstöße feststellen und ahnden. In 43 Fällen missachteten Radfahrer/innen rote Ampeln und in 14 Fällen das Rotlicht am Bahnübergang. Insgesamt 60 Zweiradfahrer benutzten den Radweg verbotswidrig in entgegengesetzter Richtung, ein Radfahrer fuhr auf dem Gehweg und einer telefonierte während der Fahrt mit seinem Handy. Das Polizeirevier und die Stadt werden auch künftig mit entsprechenden Kontrollaktionen den Radverkehr überwachen.

Sauter

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell