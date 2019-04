Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

Sigmaringen / Stetten am kalten Markt

Versuchter Betrug

Am Freitag und Samstag gingen bei Polizeidienststellen im Landkreis Sigmaringen mehrere Hinweise auf Geld und Kraftstoff bettelnde Personen ein. Diese Personen hielten im öffentlichen Verkehrsraum andere Verkehrsteilnehmer an und gaben vor, sie seien mittellos und ihnen sei der Kraftstoff ausgegangen. Erfahrungsgemäß sind solche Notlagen vorgetäuscht. Als die Polizei die jeweiligen Örtlichkeiten überprüfte, waren die Bettler nicht mehr anzutreffen.

Sigmaringen

Diebstahl aus Umkleidekabine

Erneut wurde am Freitagabend in der Sporthalle des Hohenzollerngymnasiums ein Diebstahl begangen. Im neuerlichen Fall wurde in einer Umkleidekabine eine Geldbörse mit Inhalt aus einer dort an einer Garderobe hängenden Jacke entwendet. Die Polizei rät davon ab, Wertgegenstände in Sporthallen unbeaufsichtigt zurück zu lassen.

Sigmaringen

Fahren unter Alkohol

Eine überlaute Auspuffanlage eines Pkw Ford führte am Sonntag um 03.30 Uhr zur Überprüfung des Fahrzeugs des 23-jähringen Pkw-Lenkers durch Beamte des Polizeireviers Sigmaringen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer angetrunken war. Eine Weiterfahrt wurde durch die Polizei unterbunden. Den 23-jährigen Betroffenen erwartet nun eine Anzeige bei der Bußgeldbehörde, laut Bußgeldkatalog sieht der Verstoß ein Bußgeld und ein Fahrverbot vor.

Sigmaringen

Gefährliche Körperverletzung

Die Besatzung eines Dienstwagens des Polizeireviers Sigmaringen war am Samstag um 19.00 Uhr mit einem Zivilfahrzeug im Stadtgebiet unterwegs, als der auf dem Beifahrersitz sitzende Polizeibeamte plötzlich einen grünen Laserstrahl in seinen Augen spürte. Die Beamten lokalisierten die Wohnung, aus der heraus der Laserstrahl auf sie gerichtet worden war und ermittelten dort einen 14-jährigen Jugendlichen als Verursacher. Der durch den Jugendlichen benutzte Laserpointer wurde herausgegeben und sichergestellt. Gegen den 14-Jähringen wird eine Strafanzeige vorgelegt. Der verletzte Beamte erlitt eine vorübergehende Beeinträchtigung seines Sehvermögens. Der Beschuldigte gab zu seiner Entschuldigung an, den Laserpointer absichtlich nur in Richtung von Verkehrszeichen benutzt zu haben.

Sigmaringendorf

Diebstahl

Opfer eines Diebstahls wurde eine 46-jährige Frau, die am Freitagnachmittag in der Zeit von 17.00 bis 17.30 Uhr im Baumgartenweg ihren Rucksack unbeaufsichtigt auf einer Parkbank stehen ließ. Später musste sie feststellen, dass aus dem Rucksack ihre Geldbörse mit Inhalt fehlte. Die Geschädigte beobachtete nach ihrer Rückkehr zu der Parkbank mehrere Jugendliche, die sie verdächtigt, den Diebstahl begangen zu haben. Hinweise werden an das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, erbeten.

Meßkirch-Rengetsweiler

Trunkenheit im Verkehr

Ein 43-jähriger Lenker eines VW war am Samstagabend gegen 20.00 Uhr deutlich alkoholisiert auf der Fahrstrecke von Meßkirch über Göggingen nach Rengetsweiler unterwegs. Die unsichere Fahrweise des Mannes führte zu einer Überprüfung durch Beamte des Polizeireviers Sigmaringen. Die hierbei festgestellte, absolute Fahruntüchtigkeit führt zu einer Strafanzeige und zum Entzug der Fahrerlaubnis.

Meßkirch

Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Ein 51-jähriger Lenker eines Renault befuhr am heutigen Montag um 06.30 Uhr die Bundesstraße 311 aus Richtung Tuttlingen in Richtung Meßkirch und geriet bei Meßkirch-Heudorf, ausgangs einer leichten, langgezogenen Rechtskurve auf den Gegenfahrstreifen. Er kollidierte dort frontal mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Mercedes eines 57-jährigen Mannes. Beide Fahrzeuglenker werden schwer verletzt. Der Lenker des Renault wurde durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug Befreit und mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Gesamthöhe von etwa 40.000 Euro, die Pkw wurden jeweils bis zur Frontscheibe deformiert.

Gammertingen

Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Dienstag, 02.04.2019, bis Donnerstag, 04.04.2019, wurden in der Bahnhofstraße mehrere vom Bauhof der Gemeinde beim sogenannten Reiser-Areal aufgestellte Absperrgitter aus ihrer Verankerung gerissen und die Verschraubungen teils unfachmännisch gelöst, wodurch einzelne Elemente teils verbogen wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Hinweise werden an den Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574 921687, erbeten.

Mengen

Gefährlicher Leichtsinn

Ein Anwohner teilte am Sonntag um 06.30 Uhr beim Polizeirevier Sigmaringen zwei junge Männer mit, die auf das Dach eines leerstehenden Gebäudes gestiegen waren. Die Polizei konnte die beiden 24 und 19 Jahre alten Männer auf dem Balkon eines angrenzenden Gebäudes antreffen. Beide waren alkoholisiert, zeigten sich jedoch einsichtig hinsichtlich der von ihnen verursachten Gefahrensituation. Von dem Balkon aus war ihnen ein Zugang auf das angrenzende Dach möglich. Die Polizei führte mit beiden Betroffenen ein belehrendes Gespräch.

Bad Saulgau

Straßenraub

Am Freitagvormittag zeigte ein 24-jähriger Mann beim Polizeirevier Bad Saulgau an, dass er in der Nacht zum Freitag, gegen 00.20 Uhr, in der Zeltengasse als Fußgänger auf dem Heimweg war und hierbei von mehreren männlichen Personen angegriffen, zu Boden geschlagen und beraubt worden sei. Die Täter hätten sein Bargeld aus seiner Geldbörse weggenommen. Zu der Tätergruppe vermochte der Geschädigte anzugeben, dass es sich vermutlich um fünf junge Männer handelte, von diesen seien zwei auffallend groß, einer sei Brillenträger gewesen. Die Fluchtrichtung der Täter war dem Opfer nicht bekannt. Eigenen Angaben zu Folge war der Geschädigte nach dem Niederschlag kurzzeitig bewusstlos. Hinweise erbittet das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581 482-0.

Pfullendorf

Verkehrsunfallflucht

Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552 2016-0, zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am vergangenen Donnerstag, in der Zeit von 08.00 bis 12.00 Uhr, auf Höhe des Gebäudes Hans-Ruck-Straße 41 ereignete. Dort stieß ein unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Fahrzeug gegen einen Stromverteilerkasten, der erheblich beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des verursachten Schaden zu kümmern.

Herbertingen

Brand

Zu einem Brand aus noch nicht geklärter Ursache kam es am Sonntag gegen 15.45 Uhr in einem Gewerbebetrieb in der Eisenbahnstraße. Auf dem Gelände des Fahrzeugverwertungsbetriebs war ein großer Haufen mit geschredderten Kunststoffteilen in Brand geraten. Der Brand führte zu starker Entwicklung von beißendem Rauch. Die Freiwillige Feuerwehr Herbertingen brachte den Brand mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Saulgau unter Kontrolle. Schadstoffmessungen im Bereich Herbertingen ergaben keine erhöhten Schadstoffkonzentrationen. Gleichwohl warnte die Polizei die Bevölkerung im Ortsgebiet von Herbertingen mit Lautsprecherdurchsagen und veranlasste eine Durchsage im Radio. Dem Verwertungsbetrieb entstand nach eigenen Angaben durch den Brand kein Schaden.

