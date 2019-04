Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zweijährige auf Abwegen

Am Sonntagnachmittag wurde das Polizeirevier von einem Altenpflegeheim im Stadtgebiet von Friedrichshafen verständigt, nachdem dort ein kleines Kind offenbar ohne Begleitung der Eltern aufgelaufen war. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung wurde die Zweijährige bereits von mehreren Ersatzomas umsorgt und mit Kuchen und Apfelschorle bei bester Laune gehalten. Nach der Stärkung machte sich die Ausreißerin mit der Streife auf den Weg und wollte die Beamten an der Promenade spazieren führen. Auf dem Weg dorthin meldete sich schließlich ein Bekannter der Familie, sodass der Abenteuerausflug des Mädchens beendet und es wohlbehalten in die Hände der Mutter übergeben wurde. Wie sich herausstellte, hatte die Mutter sich zuvor um das kleine Geschwisterchen gekümmert und hierbei nicht mitbekommen, dass die Zweijährige von zu Hause ausriss und selbständig den etwa 500 Meter langen Weg in Richtung Altenheim zurücklegte.

Friedrichshafen

Gestürzter Radfahrer

Offenbar ohne Fremdeinwirkung stürzte am Sonntagnachmittag gegen 14.15 Uhr ein 78-jähriger Radfahrer in der Eckenerstraße und zog sich hierbei blutende Verletzungen im Gesichtsbereich zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Friedrichshafen

Gestürzter Radfahrer

Wohl dem getragenen Schutzhelm dürfte ein 51-jähriger Radfahrer die Tatsache zu verdanken haben, dass er bei einem Sturz am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr nur leichtere Verletzungen erlitten hat. Der Mann war auf dem Radweg entlang der B 31 zwischen Friedrichshafen und Eriskirch unterwegs und kam vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall. Hierbei prallte er mit seinem Kopf gegen eine am Fahrbahnrand angebrachte Leitplanke, sodass der getragene Radhelm teilweise brach. Der Mann wurde von hinterherfahrenden Zeugen bis zum Eintreffen des alarmierten Rettungsdienstes erstversorgt und im Anschluss daran mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, dürfte aber ersten Erkenntnissen zufolge eher leicht verletzt worden sein.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde ein 21-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 17.45 Uhr in der Eckenerstraße. Ein 35-jähriger Pkw-Lenker wollte von der Eckenerstraße kommend nach rechts in die Kleinebergstraße abbiegen und übersah hierbei den in gleicher Richtung auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg fahrenden, vorrangberechtigten 21-Jährigen. Durch die folgende Kollision stürzte der Radler. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 1.900 Euro.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde eine 54-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr zwischen Waltenweiler und Blankenried. Die Frau befuhr hinter ihrem Mann den entlang der L 329 führenden Radweg, als ihnen ein Handbiker entgegenkam. Hier bremste der Ehemann ab, was durch die 54-Jährige offenbar zu spät bemerkt wurde. Um ein Auffahren zu vermeiden, wich die Frau aus, kollidierte hierbei aber mit dem Handbiker. Die Frau stürzte, der Handbiker fiel mit seinem Rollstuhl ebenfalls um. Er blieb nach bisherigen Erkenntnissen aber unverletzt.

Friedrichshafen

Sachschaden bei Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro und zwei nicht mehr fahrbereite Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr in der Oberhofstraße ereignet hat. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam ein 62-jähriger Pkw-Lenker, der die Oberhofstraße in Richtung Glärnischstraße befuhr, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug. Beide Pkw wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Kressbronn

Rettung vor dem Fuchs

Vermutlich vor dem drohenden Tod durch einen Fuchs rettete am frühen Montagmorgen gegen 00.45 Uhr unfreiwillig ein 19-jähriger Pkw-Lenker eine Ente. Der Mann hatte die Argenstraße (K 7705) von Gohren kommend in Richtung Kressbronn befahren, als plötzlich vor ihm ein Fuchs mit einer Ente im Maul die Fahrbahn überquerte. Beide Tiere wurden vom Pkw erfasst, hierbei ließ der Fuchs die Ente fallen und verschwand. Die Laufente blieb im Grünstreifen zurück und konnte nach Ermittlung des Eigentümers durch die Polizeistreife an diesen übergeben werden. Das letztlich unverletzte Tier war zuvor vermutlich im Freigehege vergessen worden, als seine Artgenossen über Nacht in den Stall getrieben wurden. Diese Gelegenheit hatte sich dann offenbar der Fuchs zunutze gemacht.

Tettnang

Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde eine 21-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend kurz nach 18.30 Uhr auf der K 7719 zwischen Tettnang und Siggenweiler. Die Frau lief zum Unfallzeitpunkt vorschriftswidrig am rechten Fahrbahnrand von Tettnang kommend in Richtung Siggenweiler, als sie eigenen Angaben zufolge in einer Linkskurve von einem von hinten kommenden Motorradfahrer gestreift und hierbei zu Fall gebracht wurde. Durch den Sturz zog sich die Frau leichte Verletzungen am Kopf sowie den Extremitäten zu. Der unbekannte Kradlenker hielt nach der Kollision zwar kurz an und erkundigte sich nach dem Befinden der Frau, entfernte sich dann jedoch unerlaubt von der Unfallstelle, nachdem die 21-Jährige angegeben hatte, dass sie verletzt sei. Der Kradlenker habe schwarze Motorradbekleidung sowie einen schwarzen Helm getragen. Beim Motorrad soll es sich um eine rot-schwarze Motocross-Maschine des Herstellers KTM gehandelt haben. Die Verkehrspolizei Kisslegg hat die Ermittlungen zu dem Unfallfahrer aufgenommen und bittet nun Zeugen des Unfalls oder Personen, welche Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07563/90990 zu melden.

Überlingen

Sachschaden nach Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der L 200 bei Bruckfelden. Ein 27-jähriger Pkw-Lenker befuhr die L 200 von Altheim kommend in Richtung Überlingen, als auf Höhe der Abzweigung nach Bruckfelden zwei vor ihm fahrende Wagen ihre Geschwindigkeit verringerten. In der irrigen Annahme, beide Fahrzeuge würden nach rechts abbiegen, setzte der 27-Jährige zum Überholen an. Da jedoch der erste Pkw nach links abbiegen wollte und entsprechend ausscherte, kam es zum Streifvorgang beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand.

Markdorf

Trunkenheit im Verkehr

Unter Alkoholeinwirkung stand eine 44-jährige Pkw-Lenkerin, welche von Beamten des Polizeireviers Überlingen am späten Sonntagabend in Markdorf kontrolliert wurde. Die Beamten stellten entsprechende Verdachtsmomente fest, welche durch einen Atemalkoholtest bestätigt wurden. Die Frau musste sowohl eine Blutprobe als auch ihren Führerschein abgeben, sie gelangt entsprechend zur Anzeige.

