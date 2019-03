Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Körperverletzung

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen kam es am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr in der Meistershofener Straße. Nach Aussage der mutmaßlich geschädigten Vierergruppe im Alter zwischen 13 und 15 Jahren sei diese auf dem Weg zum Bodenseecenter unvermittelt von einer entgegenkommenden Gruppe etwa 14- bis 16-jähriger Jungs angepöbelt und provoziert worden. Nachdem die etwa sechs Unbekannten einen 15-Jährigen massiv beleidigten und angingen, kam es zu einer Rangelei, in deren Verlauf insgesamt zwei Mädchen und der 15-Jährige durch Ohrfeigen, Schläge und Tritte leicht verletzt wurden. Die Sechsergruppe sei anschließend in Richtung Feuerwache geflüchtet. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Friedrichshafen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, nahm ein 39-jähriger Mann mit seinem Pkw am Straßenverkehr teil. Im Rahmen der Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Donnerstagnachmittag im Stadtgebiet konnte der Mann, der bereits seit vielen Jahren in Deutschland lebt, lediglich einen ausländischen Führerschein vorweisen. Diesen hätte er bei regelmäßigem Wohnsitz in Deutschland nach spätestens einem halben Jahr umschreiben lassen müssen. Da er dies wohl versäumt hat, gelangt er nun entsprechend zur Anzeige.

Friedrichshafen

Nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 75-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag gegen 13.15 Uhr in der Meistershofener Straße. Der Mann hatte den Radweg entlang der Meistershofener Straße in Richtung Stadtmitte befahren und wollte vermutlich nach links in die Mörikestraße abbiegen. Ohne Zeichen zu geben, fuhr er unvermittelt vom Radweg auf die Fahrbahn und übersah hierbei einen von hinten kommenden, in gleicher Richtung fahrenden Kleintransporter einer 57-jährigen Frau. Der 75-Jährige wurde von dem Fahrzeug angestoßen und kam hierdurch zu Fall. Trotz getragenen Radhelms zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 3.000 Euro.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag kurz vor 15 Uhr auf der Klufterner Straße zwischen Schnetzenhausen und Spaltenstein. Ein 56-jähriger Pkw-Lenker wollte vom Fahrbahnrand wieder in den fließenden Verkehr einfahren und übersah hierbei einen von hinten herannahenden, in Richtung Spaltenstein fahrenden Pkw eines 49-jährigen Mannes. Durch die folgende Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt.

Friedrichshafen

Vier Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Insgesamt vier Leichtverletzte sowie Sachschaden in Höhe von etwa 21.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagmittag gegen 11.30 Uhr auf der Colsmanstraße. Ein 35-jähriger Pkw-Lenker musste verkehrsbedingt anhalten, eine gleichaltrige Autofahrerin hinter ihm ebenfalls. Dies erkannte ein nachfolgender 64-jähriger Fahrzeugführer zu spät, fuhr auf die 35-Jährige auf und schob deren Wagen noch auf den davor befindlichen Pkw des 35-Jährigen. Alle drei Autofahrer sowie die im Pkw des 35-Jährigen befindliche 31-jährige Beifahrerin wurden durch die Kollision leicht verletzt. Während das vordere Fahrzeug noch fahrbereit blieb, mussten die hinteren beiden Wagen abgeschleppt werden.

Immenstaad

Diebstahl von Rebstöcken

Insgesamt zehn Rebstöcke entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Montag und dem gestrigen Donnerstag aus einer Rebanlage im Gewann Betzenberg bei Kippenhausen. Die Unbekannten lösten die Pflanzen von ihrer Rankhilfe und gruben sie samt Wurzelballen aus. Sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen erbittet der Polizeiposten Immenstaad unter Tel. 07545/1700.

Kressbronn

Diebstahl an Wohnmobil

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen vergangenem Freitag und Mittwoch eine an einem Wohnmobil angebrachte Rollerbühne mit integrierter Heckbeleuchtung im Wert von etwa 2.500 Euro. Der Heckträger wurde dabei von dem in der Argenstraße auf einem Betriebsgelände abgestellten Fahrzeug fachgerecht abmontiert. Sachdienliche Hinweise erbittet der Polizeiposten Langenargen unter Tel. 07543/93160.

Überlingen

Zeugensuche nach Verkehrsdelikt

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, welcher sich am Donnerstagnachmittag gegen 13.45 Uhr in der Hafenstraße ereignete. Zwei Fahrradfahrer fuhren in der Hafenstraße hinter einem langsam fahrenden Pkw her und wurden eigenen Angaben zufolge bereits hierbei von einem nachfolgenden weißen Audi Q5 oder Q7 bedrängt. Der Fahrer versuchte mehrfach zu überholen und ließ wiederholt den Motor aufheulen, offenbar um seine Ungeduld zu zeigen. Nachdem das vordere Fahrzeug am Mantelhafen nach rechts in Richtung Seeschule abgebogen war, überholte der Audi-Fahrer die Radler, schnitt ihnen den Weg ab und bremste sie aus. Im Anschluss daran stieg der Mann aus und ging in bedrohlicher Haltung auf die Fahrradfahrer zu, welche sich daraufhin vom Ereignisort entfernten, um eine drohende Auseinandersetzung zu vermeiden. Hierbei rief der Pkw-Lenker noch entsprechende Beleidigungen hinterher. Die Radfahrer brachten anschließend den Vorfall direkt beim Polizeirevier Überlingen zur Anzeige, hier wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zum Geschehensablauf und zur Identität des Audi-Fahrers werden nun unter Tel. 07551/804-0 erbeten.

Überlingen

Unfall mit Rollstuhlfahrer

Leicht verletzt wurde ein 67-jähriger Rollstuhlfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag gegen 10.15 Uhr im Bereich der Hofstatt. Der Mann war im Begriff, den Zebrastreifen von der Greth kommend in Richtung Hofstatt zu überqueren und befand sich bereits auf der Fahrbahn. Hier wurde er von einem 50-jährigen Pkw-Lenker vermutlich übersehen und vom Pkw angestoßen, sodass der Rollstuhl umkippte und der 67-Jährige auf die Fahrbahn fiel. Hierbei zog er sich eine leichte Kopfverletzung zu, welche vom hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt wurde. Am Rollstuhl entstand erheblicher Sachschaden.

Salem

Nach Fahrradsturz schwer verletzt

Eine schwere Armverletzung hat sich eine 56-jährige Pedelec-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr auf der Deggenhauser Straße zugezogen. Die Frau befuhr den entlang der L 204 führenden Radweg aus Richtung Deggenhausertal kommend in Richtung Stefansfeld und kollidierte kurz nach dem Ortsschild Stefansfeld vermutlich aus Unachtsamkeit mit dem Bordstein. Hierdurch kam sie zu Fall.

Meersburg

Leicht verletzter Kradfahrer

Leicht verletzt wurde ein 45-jähriger Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 07.15 Uhr am Kreisverkehr in der Stettener Straße. Der 45-Jährige fuhr von der Töbelestraße kommend in den Kreisverkehr ein und befand sich bereits in diesem, als ein 59-jähriger Pkw-Lenker von der Kronenstraße ebenfalls in den Kreisel einfuhr und dem Zweiradlenker die Vorfahrt nahm. Der Pkw stieß das Krad seitlich an, sodass der 45-Jährige zu Fall kam und sich hierbei leicht verletzte. Er wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

PHK Weißflog, Tel. 07531/995-1012



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell