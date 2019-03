Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemeldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfall zwischen zwei Radfahrern

Schwer verletzt wurde ein 67-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr in der Radunterführung beim Maybachplatz. Ein 28-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Unterführung aus Richtung Margaretenstraße kommend in Fahrtrichtung Karl-Maybach-Gymnasium und wollte am Ende des Tunnels nach links in Richtung Riedleparkstraße abbiegen. Hierbei übersah er den von rechts aus Richtung Colsmanstraße kommenden, vorrangberechtigten 67-Jährigen Radler und stieß mit diesem zusammen. Durch den folgenden Sturz zog sich der 67-Jährige schwere Verletzungen zu und musste von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der 28-Jährige blieb unverletzt, an den Fahrrädern entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Friedrichshafen

Körperverletzung

Leicht verletzt wurde ein 66-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Äußeren Ailinger Straße. Der 66-Jährige war aus bislang unbekannten Gründen zuvor bereits mit einem Unbekannten im Bus von Oberteuringen nach Friedrichshafen verbal aneinandergeraten und traf etwas später an der Bushaltestelle "Kornblumenstraße" erneut auf seinen Kontrahenten. Nach einem weiteren Streitgespräch versetzte der Unbekannte dem 66-Jährigen zwei Kopfstöße und verletzte ihn hierdurch leicht. Anschließend entfernte sich der etwa 30-jährige Mann, der in Begleitung einer Frau unterwegs war, unerkannt. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet um sachdienliche Hinweise zum möglichen Täter unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen-Raderach

Verkehrsunfall

Möglicherweise aufgrund einer medizinischen Ursache kam ein von Unterraderach in Richtung Markdorf fahrender 84-jähriger Pkw-Lenker am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr auf der K 7742 in Höhe Raderach nach links von der Fahrbahn ab, fuhr ungebremst eine Böschung herunter, durchbrach einen Wildfangzaun und prallte schließlich gegen einen Baum. Er wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo glücklicherweise keine Verletzungen festgestellt wurden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro.

Tettnang

Trunkenheitsfahrt

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 54-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am frühen Freitagmorgen gegen 01 Uhr bei Tettnang kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest bestätigte den anfänglichen Verdacht der Beamten, welche bei dem 54-Jährigen daraufhin die ärztliche Entnahme einer Blutprobe veranlassten und seinen Führerschein einbehielten.

Tettnang

Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, welcher sich am Donnerstagnachmittag in der Zeit zwischen 14.45 Uhr und 17.00 Uhr in der Wilhelmstraße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Vorbeifahren oder beim Rangieren gegen einen geparkten Hyundai und verursachte hierbei einen Schaden von etwa 5.000 Euro. Ohne sich weiter darum zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise erbittet der Polizeiposten Tettnang unter Tel. 07542/93710.

Tettnang-Laimnau

Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde eine 31-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr zwischen Laimnau und Wellmutsweiler. Die Frau, welche sich in Begleitung einer Bekannten befand, lief den Gemeindeverbindungsweg aus Richtung Wellmutsweiler kommend in Richtung Laimnau am rechten Fahrbahnrand. Kurz vor der Einmündung in die Ritterstraße (K 7711) kam den beiden Frauen ein 17-jähriger Mopedfahrer auf der Ritterstraße aus Richtung Laimnau entgegen, welcher in den Gemeindeverbindungsweg einbog und hierbei vermutlich die Fußgängerinnen übersah. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der 17-Jährige mit seinem Zweirad beim Abbiegen zu weit nach links und kollidierte nahezu ungebremst mit der 31-Jährigen. Hierdurch wurde die Frau zu Boden geworfen und schwer verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Zweiradfahrer blieb körperlich unverletzt, an seinem Moped entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Langenargen

Unfall unter Alkoholeinfluss

Unter Alkoholeinfluss stand eine 71-jährige Pkw-Lenkerin, welche Zeugen aufgefallen war, wie sie am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr zunächst in der Rosenstraße eine Verkehrsinsel überfuhr und hierdurch zwei darauf befindliche Verkehrszeichen umknickte. Anschließend fuhr sie in Schlangenlinien weiter und streifte im Mooser Weg den entgegenkommenden Pkw eines 43-jährigen Mannes. Nachdem die 71-Jährige ihre Fahrt unbeeindruckt fortsetzte, wendete der 43-Jährige sein Fahrzeug und fuhr hinterher. Kurz vor dem Bahnübergang überholte er schließlich die Frau und bremste vor den geschlossenen Schranken bis zum Stillstand ab. Hier fuhr ihm die 71-Jährige nochmals leicht hinten auf. Ein bei der Autofahrerin durch die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung der alkoholischen Beeinflussung, die Frau musste sich daraufhin in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen und ihren Führerschein abgeben. Die Höhe des insgesamt angerichteten Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Meckenbeuren

Unfall unter Alkoholeinwirkung

Einen Leichtverletzten forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr in Meckenbeuren. Ein 33-jähriger Pkw-Lenker wollte von der Lindberghstraße kommend nach rechts in die Hauptstraße (B 33) einbiegen und hielt an der Einmündung zunächst an. Beim Anfahren übersah er einen auf dem Fahrradweg vor ihm querenden, vorfahrtsberechtigten 14-jährigen Radfahrer und stieß diesen leicht an, sodass dieser zwar nicht zu Fall kam, am linken Bein aber eine leichte Verletzung erlitt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Pkw-Lenker leichte Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest, ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung. Die Beamten ordneten daraufhin die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an, der 33-Jährige gelangt entsprechend zur Anzeige.

Markdorf

Verkehrsunfall

Einen Leichtverletzten sowie Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr in der Bernhardstraße. Eine 50-jährige Pkw-Lenkerin wollte aus der Max-Wetzel-Straße nach links in die Bernhardstraße einbiegen, übersah hierbei den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw einer 21-jährigen Frau und fuhr in die Bernhardstraße ein. Um eine Kollision zu vermeiden, leitete die 21-Jährige eine Vollbremsung ein und wich nach rechts aus. Hier prallte sie gegen eine Mauer, wodurch die Airbags im Fahrzeug ausgelöst wurden und sich der 18-jährige Beifahrer leichte Verletzungen zuzog. Während der Pkw der Unfallverursacherin unversehrt blieb, musste der Wagen der 21-Jährigen abgeschleppt werden, da er nicht mehr fahrbereit war.

Uhldingen-Mühlhofen

Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde ein 12-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 07 Uhr in Mühlhofen. Ein 23-jähriger Pkw-Lenker wollte aus Richtung Oberuhldingen kommend am Ortseingang Mühlhofen nach rechts in einen Parkplatz abbiegen und übersah hierbei den auf dem Gehweg fahrenden 12-Jährigen. Durch die folgende Kollision zog sich der Junge leichte Verletzungen zu, am Pkw sowie am Fahrrad entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 400 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz