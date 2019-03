POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Sachbeschädigung - Zeugenaufruf

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die in der Nacht zum Dienstag, 05. März, in der Tägermoosstraße begangen wurde. Ein unbekannter Täter leitete vermutlich mit Hilfe eines Schlauchs Buttersäure über die Beifahrertüre in das Fahrzeuginnere eines geparkten Daimler-Benz, A-Klasse. Hierdurch ist ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstanden. Personen, die den Vorfall in der Nacht beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07541/995-0, zu wenden.

Singen

Polizei sucht Zeugen zu Vorfall im Straßenverkehr

Wie ein 40-jähriger Motorrollerfahrer bei der Polizei anzeigte, hatte er seinen Roller, auf dem sein Kleinkind saß, am heutigen Dienstagmittag gegen 12.00 Uhr auf dem Geh- und Radweg der Bohlinger Straße geschoben, als ein zunächst unbekannter Autofahrer mit seinem braunen Audi mehrmals auf ihn zugefahren sei und ihn beleidigt habe. Dieser konnte wenig später von Polizisten ermittelt und befragt werden. Der 66-Jährige gab dabei an, der 40-Jährige habe seinen Motorroller nicht geschoben, sondern sei auf dem Gehweg gefahren. Dieses Fehlverhalten habe er dem Rollerfahrer durch Gestikulieren zu verstehen gegeben. Dabei sei er jedoch nicht auf den Gehweg gefahren, sondern habe im Kreuzungsbereich der Danziger Straße angehalten, um den Motorrollerfahrer anzusprechen. Da dieser sofort aggressiv und wütend reagiert habe, sei er weitergefahren. Um den Geschehensablauf zwischen der Danziger und der Ostpreußenstraße genau klären zu können, werden etwaige Zeugen des Vorfalls gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

