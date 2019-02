Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

MEßKIRCH Freitag gegen 13.30 Uhr kam es zu einem Handtaschenraub in Meßkirch. Eine Frau fuhr mit dem Linienbus nach Meßkirch, um einen Rechnungsbetrag von mehreren Hundert Euro zu begleichen. Nach dem Aussteigen am Adlerplatz wurde die Frau von zwei jungen Männern, schwarz gekleidet, von hinten angegangen. Ihr wurde die mitgeführte Stofftasche mit dem Bargeldbetrag, der sich in einer Geldbörse befand, entrissen. Die Täterschaft ging zu Fuß flüchtig. Im Zuge der Großfahndung waren rund ein Dutzend Polizeistreifen im Einsatz, ebenso ein Polizeihubschrauber. Die Ermittlungen zur Tat werden durch das Kriminalkommissariat Sigmaringen geführt. Zeugen zum Tathergang, bzw. Hinweisgeber zur Täterschaft, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07571-104-0 zu melden.

BAD SAULGAU Freitag gegen 22.20 Uhr kam es zu einem Fritteusen Brand in einer Gaststätte am Glockeneichweg, der auf die Küche übergriff und sich zu einem Küchenvollbrand entwickelte. Durch die Freiwillige Feuerwehr Bad Saulgau konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden, so dass ein weiterer Brandübergriff verhindert werden konnte. Eine Erstversorgung von Personen erfolgte durch das Deutsche Rote Kreuz. Eine Person musste aufgrund eines Verdachts einer Rauchgasvergiftung im naheliegenden Klinikum untersucht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Ehninger

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell