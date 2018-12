POL-KN: Mitteilungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) -

Sigmaringen

Einbruchsversuch ins Freibad

Gewaltsam Zutritt wollte sich ein unbekannter Täter zwischen Montag, 15.00 Uhr, und Dienstag, 09.00 Uhr in das Freibad in der Roystraße verschaffen. Dem Einbrecher gelang es jedoch nicht, die Eingangstür zu öffnen. Einen vor dem Kassenhäuschen stehenden Traktorrasenmäher beschädigte er durch Manipulation am Zündschloss. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt rund 300 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum beim Freibad Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu melden.

Veringenstadt

Betrunkener Autofahrer

Beamte des Verkehrskommissariats Sigmaringen kontrollierten am Dienstagabend gegen 22.00 Uhr einen 54-jährigen Autofahrer, der zuvor einem aufmerksamen Zeugen wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab ein Ergebnis von 2,5 Promille, weshalb die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe veranlassten, den Führerschein beschlagnahmten sowie die Weiterfahrt untersagten.

Gammertingen

Frontalzusammenstoß

Zwei schwer verletzte Personen und Sachschaden von etwa 25.000 Euro forderte am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 275. Ein 51-jähriger Opel-Lenker hatte aus Richtung Gammertingen kommend die Landesstraße in Richtung Riedlingen befahren und war im Bereich einer lang gezogenen Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache nach rechts auf den Grünstreifen geraten. Bei dem Versuch, zurück auf die Fahrbahn zu kommen, übersteuerte der Mann, geriet auf die Gegenfahrspur und prallte frontal gegen den Audi einer entgegenkommenden 44-jährigen Frau. Der Pkw wurde anschließend nach rechts in einen angrenzenden Acker abgewiesen, der Opel schleuderte auf die rechte Fahrspur zurück. Neben dem Notarzt und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Gammertingen mit vier Fahrzeugen und 20 Kräften im Einsatz. Die beiden Pkw, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand, mussten von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Während der Versorgung der Verletzten und der Unfallaufnahme wurde die Landestraße voll gesperrt.

Neufra

Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde eine 52-jährige Renault-Fahrerin, die am Dienstag gegen 13.45 Uhr auf der B 32 von Gammertingen kommend in Fahrtrichtung Neufra fuhr. In einer scharfen Rechtskurve brach auf der regennassen Fahrbahn das Heck des Fahrzeugs aus und die Lenkerin kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie streifte hierbei einen Leitpfosten und fuhr gegen die ansteigende Böschung, überschlug sich dadurch und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Die 52-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Renault, bei dem Totalschaden entstand, musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

Pfullendorf

Wohnungseinbruch

In ein Wohnhaus in der Straße "Am Pfarröschle" ist ein unbekannter Täter am Dienstag zwischen 16.15 Uhr und 19.15 Uhr über ein zuvor aufgehebeltes Fenster eingedrungen. Die Wohnräume wurden durchsucht, nach derzeitigem Kenntnisstand wurde Schmuck entwendet. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Personen, die in dem Zeitraum in der Straße Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, zu melden.

