POL-KN: Mitteilungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Verstoß gegen die Wartepflicht

Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstand am Samstag gegen 14.15 Uhr an einem Opel in der Spaltensteiner Straße. Ein 80-jähriger Autofahrer war die trotz stockenden Verkehrs auf den dortigen Bahnübergang gefahren, konnte jedoch aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens den Übergang nicht zügig räumen. Nachdem die Schranken sich senkten, versuchte der Autofahrer den Bahnübergang zu verlassen. die sich senkenden Schranken streiften dennoch das Fahrzeugdach. An den Schranken entstand kein Schaden.

Friedrichshafen

Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Anzeichen einer Drogenbeeinflussung stellten Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen am Samstagabend gegen 22.45 Uhr bei einem 36-jährigen Autofahrer während einer Kontrolle in der Charlottenstraße fest. Zudem konnte eine kleine Menge Amphetamin bei dem Mann aufgefunden werden. Nachdem ein Drogenschnelltest positiv reagiert hatte, veranlassten die Beamten bei dem Fahrer eine ärztliche Blutentnahme und untersagten die Weiterfahrt.

Friedrichshafen

Körperverletzung

Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Sonntagabend zwischen 22.00 Uhr und 22.30 Uhr in der Heidachstraße zu einer Tätlichkeit gegen einen 49-jährigen Mann. Dieser gab an, dass sich ihm zwei Männer von hinten genähert hätten und einer ihn anschließend zu Boden gestoßen habe. Der 49-Jährige, der von einem Passanten ohnmächtig auf der Straße liegend aufgefunden worden war, wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu informieren.

Meckenbeuren

Unfallflucht nach Parkrempler

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag zwischen 08.30 Uhr und 15.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Ernst-Lehmann-Straße begangen hat. Der Unbekannte beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten VW Golf und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, entgegen.

Immenstaad

Einbruch

Mit brachialer Gewalt hat sich ein unbekannter Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag Zutritt zu einer Bäckerei-Filiale in der Gehrenbergstraße verschafft. Im Verkaufsraum öffnete er gewaltsam die Kassenschublade, durchsuchte die Büros nach Diebesgut und entwendete Bargeld. Der angerichtete Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden. Personen, die in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Überlingen

Abkommen von der Fahrbahn

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 5.000 Euro ereignete sich am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr auf der B 31. Eine 68-jährige Fiat-Lenkerin befuhr die Bundesstraße von Überlingen in Richtung Uhldingen. Ihren Angaben zufolge wurde sie aufgrund des starken Regens von den Scheinwerfern des Gegenverkehrs geblendet, fuhr deshalb äußerst rechts und geriet dabei auf die Abfahrt nach Nußdorf. Da sie geradeaus in Richtung Uhldingen weiterfuhr, überfuhr sie die erste Kurvenbake, kam auf der angrenzenden Wiese ins Schleudern und auf der rechten Fahrspur zum Stehen. Der nicht mehr fahrbereite Fiat wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.

Überlingen

Brand eines Traktors

Sachschaden von rund 50.000 Euro ist am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr in Brachenreuthe entstanden. Der auf dem Gelände einer Schule freistehende Traktor geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an.

