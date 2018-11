POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Konstanz

Widerstand bei Personenkontrolle

Völlig widersetzlich und uneinsichtig hat sich am Mittwoch gegen 03.00 Uhr ein 25-Jähriger bei einer Personenkontrolle in der Bruderturmgasse gezeigt. Der Mann und seine beiden Begleiter waren den Beamten zuvor durch ihre laute Musik aufgefallen. Während zwei Beteiligte den Einsatzkräften auf entsprechende Aufforderung ihre Identitätsdokumente aushändigten, zeigte sich der 25-Jährige sofort ablehnend und weigerte sich mit der Begründung, dass zwei Ausweise ausreichen würden. Anschließend ignorierte er jegliche Weisungen der Beamten und wurde dabei von seinen beiden Begleitern verbal unterstützt. Dabei stellte er sich gegen die Beamten und musste schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden. Bei seiner Durchsuchung konnte anschließend der Ausweis aufgefunden und seine Personalien damit festgestellt und überprüft werden. Neben einer Anzeige wegen der Verweigerung seiner Identitätsfeststellung wird der 25-Jährige auch wegen seiner Widerstandshandlung angezeigt, bei der sich ein Beamter leicht verletzte.

Radolfzell

Versuchter Pkw-Aufbruch

Die Scheibe der Fahrertüre eines geparkten Pkw wurde von einem unbekannten Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 22.00 und 06.15 Uhr in der Allweiler Straße eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde vermutlich nichts gestohlen. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732-950660, zu wenden

Engen

Bedrohung

Mehrere Streifen mussten am Dienstagnachmittag gegen 17.00 Uhr zu einer Wohnung in der Straße Bei der Säge ausrücken, nachdem von dort mitgeteilt wurde, dass ein Bewohner nach einem Streit eine Mitbewohnerin mit einer Schusswaffe bedroht habe. Der Mann ließ sich von den Beamten in der Wohnung widerstandslos festnehmen. Er dürfte die mutmaßliche Schreckschusswaffe bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus der Wohnung geschafft haben, entsprechendes Zubehör und Munition konnten jedoch sichergestellt werden. Da der Mann keine Erlaubnis für den Umgang mit einer solchen Waffe besitzt, wird gegen ihn neben Bedrohung auch wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Außerdem wurden ihm ein Wohnungsverweis und ein Annäherungsverbot ausgesprochen. Weiteren Personen aus dem Freundeskreis des 20-Jährigen, die sich nach dem Vorfall in das Geschehen einmischten, wurden Platzverweise erteilt.

Gottmadingen

Farbschmiererei am Freibad

Etwa 1500 Euro Sachschaden entstand durch eine Sachbeschädigung am Höhenfreibad in der Riedheimer Straße vermutlich im Laufe des Montagnachmittags bis 17.30 Uhr. Unbekannte Täter brachten mehrere Schriftzüge in verschiedenen Farben im Eingangsbereich des Freibads an. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731-8880, zu wenden.

Bodman-Ludwigshafen

Sturz von der Leiter

Mit schweren Verletzungen musste am Dienstagmorgen gegen 09.30 Uhr ein 68-Jähriger nach einem Sturz von einer Leiter in das Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mann war in einem Gebäude in der Bodenseeallee in einer Höhe von rund drei Metern mit Deckenarbeiten beschäftigt. Dabei dürfte sich ein möglicherweise nicht ausreichend eingerasteter Verriegelungsbolzen der Leiter gelöst haben, wodurch der Mann auf den Plattenboden stürzte.

Stockach

Benzinbettler

Wegen Betrugs müssen sich ein 44-Jähriger und sein 25-jähriger Sohn verantworten, die am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr am Ortseingang von Mahlspüren Verkehrsteilnehmer angehalten haben. Die nicht aus dem Bundesgebiet stammenden Männer stellten ihren VW mit eingeschalteter Warnblinkanlage auf dem Gehweg ab und gaben vor, sich wegen eines Notfalls auf dem Weg ins Krankenhaus zu befinden. Dabei sei ihnen das Benzin ausgegangen und mangels Barschaft könne nicht getankt werden. Die von einer angehaltenen Autofahrerin verständigte Streife konnten die beiden Tatverdächtigen, die die Notlage erfunden hatten, antreffen und bei ihnen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung erheben. Bei den weiteren Überprüfungen wurde festgestellt, dass die beiden Männer am gleichen Tag gegen 14.00 Uhr in Pfullendorf in gleicher Weise aufgefallen waren und ihnen dort dabei ebenfalls eine Sicherheitsleistung abverlangt wurde, die sie auch entrichten konnten. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und rät, bei einem erneuten Auftreten kein Geld zu übergeben und den Sachverhalt zeitnah mitzuteilen. Personen, die den Tatverdächtigen in Mahlspüren bereits Geld übergeben haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07771/9391-0, zu melden.

Bodman-Ludwigshafen

Sachbeschädigung an Tiefgaragenrolltor

Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand im Tatzeitraum von Montag 18.00 Uhr bis Dienstag 07.00 Uhr an einem Tiefgaragenrolltor an einem Neubau in der Kaiserpfalzstraße. Vermutlich durch ein Fahrzeug wurde das geschlossene Rolltor dabei stark nach innen gedrückt. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771-93910, zu wenden.

