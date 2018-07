POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Konstanz

Unfallflucht

Vermutlich beim unachtsamen Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Samstagnachmittag, zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Max-Stromeyer-Straße geparkten Hyundai gestreift und sich anschließend entfernt, ohne sich um den verursachten Schaden von rund 1500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise werden an die Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, erbeten.

Konstanz

Fahrzeug angefahren

Das Weite gesucht hat ein unbekannter Fahrzeugführer, nachdem er am Sonntag, zwischen 12.30 Uhr und 13.45 Uhr auf dem Schänzle-Parkplatz in der Fischenzstraße beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten BMW gestoßen war und dabei einen Schaden von rund 1000 Euro verursacht hat. Hinweise werden an die Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, erbeten.

Konstanz

Versuchter Wohnungseinbruch

Sein Vorhaben aufgegeben hat ein unbekannter Täter, der im Zeitraum von Freitagmittag bis Sonntagnachmittag vergeblich versucht hat, in ein Wohnhaus in der Beethovenstraße einzudringen. Dabei machte er sich an der Terrassentür, einer Balkontür und einem Fenster zu schaffen und richtete dabei einen Sachschaden von rund 2500 Euro an. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden. Die Polizei weist an dieser Stelle auf das Angebot einer kriminalpolizeilichen Beratung hin, bei der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Einbruchschutz kompetent, produktneutral und kostenlos Informationen erhalten, wie die eigenen vier Wände besser vor Einbrechern geschützt werden können. Wegen einer Terminvereinbarung setzen Sie sich gerne mit der Polizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Konstanz in Konstanz unter 07531/995-1044 in Verbindung.

Konstanz-Dettingen

Von der Fahrbahn abgekommen

Zum Glück unverletzt geblieben ist ein 19-jähriger Autofahrer, der am Freitag gegen 19.15 Uhr auf der K6172 zwischen Dettingen und Allensbach bei Starkregen in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat. Dabei geriet der PKW ins Rutschen, überschlug sich an der abfallenden Böschung und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Am nicht mehr fahrbereiten Ford entstand dabei ein Schaden von rund 5000 Euro.

Konstanz

Alkoholisierter Jugendlicher

In das Krankenhaus eingeliefert werden musste am Freitagnachmittag gegen 18.45 Uhr ein stark alkoholisierter 17-Jähriger, der von Zeugen in der Stifterstraße angetroffen wurde. Der Jugendliche lag beim Eintreffen der Streife auf dem Boden und war aufgrund seiner Alkoholisierung kaum ansprechbar, weshalb der Rettungsdienst verständigt werden musste.

Konstanz

Alkoholisierter Autofahrer befährt Fahrradbrücke

Mit rund 1,2 Promille war ein Autofahrer alkoholisiert, der am Samstag gegen 02.45 Uhr mit seinem PKW die Fahrradbrücke überquerte. Eine Streife konnte den Vorfall beobachten und den Autofahrer anhalten und kontrollieren. Nach einem Atemalkoholtest veranlassten die Einsatzkräfte eine ärztliche Blutentnahme und behielten den Führerschein des Autofahrers ein. Er muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Radolfzell

Schlägerei

Aus nichtigem Anlass sind am Freitagabend gegen 22.30 Uhr beim Konzertsegel in der Karl-Wolf-Straße zwei Personengruppen in Streit geraten. Dabei schlugen und traten die rund zehn beteiligten Personen gegenseitig aufeinander ein und dürften dabei auch einen Regenschirm eingesetzt haben. Sicherheitspersonal konnte die Auseinandersetzung schließlich beenden und die Polizei verständigen. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Radolfzell

Zusammenstoß mit Radfahrerin

Mit leichten Verletzungen musste am Montagmorgen gegen 06.30 Uhr eine 31-jährige Radfahrerin nach einem Zusammenstoß mit einem PKW zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Radfahrerin bog von der Schwertstraße kommend nach links in die Untertorstraße ab und übersah dabei den Seat einer dort in Richtung Mooser Straße fahrenden 29-Jährigen. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1050 Euro geschätzt.

Radolfzell

Exhibitionist festgenommen

Ein 27-jähriger Mann konnte am Freitagmorgen gegen 07.00 Uhr von einer Streife in der Schützenstraße festgenommen werden, nachdem er sich zuvor einer Frau mit entblößtem Geschlechtsteil gezeigt und sichtbar an sich sexuelle Handlungen vorgenommen hatte. Nachdem die Geschädigte den Sachverhalt bei der Polizei mitteilte, konnte der Mann im Rahmen der sofortigen Fahndung aufgrund der abgegebenen Personenbeschreibung gesichtet und kontrolliert werden. Dabei gab er zunächst falsche Personalien an und versuchte den Tatverdacht auf eine andere Person zu lenken, konnte von der Geschädigten jedoch zweifelsfrei identifiziert werden. Zeugen, denen der Mann mit blauem Kapuzenpulli ebenfalls aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Radolfzell-Moos

Alkoholisierter Autofahrer fährt gegen PKW

Deutlich einen über den Durst getrunken hatte ein Mercedes-Fahrer, der am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Weiler Straße beim Versuch einzuparken, mit seinem Fahrzeug gegen einen Opel gestoßen ist. Die verständigten Beamten konnten bei dem Autofahrer deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen, weshalb sie einen Atemalkoholtest veranlassten, der einen Wert von rund 2,5 Promille erbracht hat. Der Mercedes-Fahrer musste sich anschließend einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 1000 Euro, während der Schaden am Opel auf 500 Euro geschätzt wird.

Singen

Eingangstür von Geschäft aufgebrochen

Möglicherweise gestört wurde ein unbekannter Täter, der über das Wochenende mit brachialer Gewalt eine Seitentür zu einem Biomark in der Erzbergerstraße 1 aufgehebelt hat. Ob der Unbekannte das Geschäft betreten hat, ist noch unklar. Eine Schadenshöhe ist ebenfalls noch nicht bekannt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Schlägerei in einer Gaststätte

Mehrere Streifen des Polizeireviers und eine Streife der Bundespolizei mussten am Sonntag gegen 03.15 Uhr zu einer Gaststätte in der Bahnhofstraße ausrücken, nachdem von dort eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten gemeldet wurde. Ein alkoholisierter 22-Jähriger zeigte sich dabei gegenüber den Einsatzkräften aggressiv und musste deshalb zu Boden gebracht werden. Beim Versuch, ihn aus der Gaststätte zu transportieren schlug ein ebenfalls deutlich alkoholisierter 25-Jähriger zunächst dem 22-Jährigen und danach einem Polizeibeamten unvermittelt mit der Faust in das Gesicht. Auch er musste deshalb von den Polizeikräften überwältigt und zur Wache verbracht werden. Bei den weiteren Abklärungen stellte sich heraus, dass es zuvor zwischen Gästen, darunter vermutlich auch die beiden alkoholisierten Männer, aus noch unbekanntem Grund zu einer Auseinandersetzung gekommen ist. Nachdem sich der 22-Jährige auf der Wache wieder beruhigt hatte, konnte er einem Angehörigen überstellt werden, während der 25-Jährige aufgrund seiner andauernden Aggressivität in der Gewahrsamszelle untergebracht werden musste. Zwei Polizeibeamte und der 25-Jährige wurden bei dem Einsatzgeschehen jeweils leicht verletzt. Gegen die Beteiligten wird wegen einem tätlichen Angriff gegen Polizeibeamte, Widerstand gegen Polizeibeamte, Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.

Singen

Fahrzeuge verkratzt

Nahezu jedes Karosserieteil von fünf in der Straße Im Twielfeld abgestellten PKW hat ein unbekannter Täter vermutlich in der Nacht zum Sonntag mit einem spitzen Gegenstand großflächig verkratzt und dadurch einen Schaden in fünfstelliger Höhe verursacht. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Fahrzeug angefahren

Vermutlich beim Rückwärtsausparken ist am Donnerstagnachmittag zwischen 16.15 Uhr und 18.00 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer im Karstadt-Parkhaus auf der Ebene 2 gegen das Heck eines geparkten Opel gestoßen und hat sich anschließend entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden von vermutlich mehreren hundert Euro zu kümmern. Zeugenhinweise werden an die Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, erbeten.

Singen

Auffahrunfall

Vier Verletzte und Sachschaden von rund 16.000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr auf der B34 am Ortsausgang von Singen ereignet hat. Ein 31-jähriger Lenker eines Ford bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender Renault-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Um einen frontalen Aufprall zu verhindern, versuchte der Lenker des Ford nach links auszuweichen, erfasste den Renault jedoch am linken Fahrzeugheck und wurde dadurch um 90 Grad gedreht. Dabei geriet der Ford auf die Gegenfahrbahn und wurde dort von einem entgegenkommenden Touran nahezu frontal erfasst. Der Fahrer des Ford und ein Beifahrer wurden mittelschwer verletzt und nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle stationär im Krankenhaus aufgenommen, während beim Lenker des Renault und beim Lenker des Touran eine ambulante Versorgung ausreichte. Neben dem Notarzt, zwei Rettungsteams und der Polizei rückte auch die Feuerwehr mit einem Fahrzeug aus, da zunächst eine Rauchentwicklung an der Unfallstelle gemeldet wurde. Zwei der drei beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Steißlingen

Dieseldiebstahl

Mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff haben Unbekannte vermutlich in der Nacht zum Freitag aus den Tanks von mehreren in der Daimler Straße, im Industriegebiet Vor Eichen abgestellten Baufahrzeugen entwendet. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Steißlingen, Tel. 07738/97014 zu melden.

Rielasingen-Worblingen

Alkoholisierter Autofahrer prallt gegen Ampelmast

Deutlich alkoholisiert und mit überhöhter Geschwindigkeit war ein aus Richtung Rielasingen kommender Audi-Fahrer unterwegs, der am Sonntagmorgen gegen 07.00 Uhr beim Versuch, von der L222 nach rechts auf die B34 abzubiegen geradeaus gefahren ist und dabei gegen die Schutzplanken und einen Ampelmast prallte. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,8 Promille ergeben hatte, musste sich der Audi-Fahrer einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein aushändigen. An seinem PKW und an den Verkehrseinrichtungen dürfte ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden sein.

Bodman-Ludwigshafen

Fahrzeug beschädigt

Die Heckscheibe und ein Rücklicht eines in der Nacht zum Sonntag in der Küfergasse geparkten BMW haben Unbekannte mit einem Gegenstand eingeschlagen und dabei einen Schaden von mehreren hundert Euro verursacht. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

Bodman-Ludwigshafen

Körperverletzung

Ein beim Spielplatz am Hafen in der Seestraße an einer Hecke urinierender jüngerer Mann ist am Sonntag gegen 02.00 Uhr von einem 29-Jährigen auf sein Verhalten angesprochen worden. Darauf rannte der Unbekannte auf den 29-Jährigen zu und schlug ihn zu Boden. Der Geschädigte wurde dabei leicht verletzt und musste ambulant im Krankenhaus versorgt werden. Der mit einer hellblauen Hose, einem braunen Gürtel und einem Jeanshemd bekleidete Angreifer flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei. Der Mann hat kurze, braune Haare und könnte sich mit einer Frau in einer Ferienwohnung aufhalten. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

