POL-KN: Pressemeldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots) - Weingarten

Zwei Verletzte forderte eine tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei 19-jährigen Bewohnern einer Asylbewerberunterkunft in der Weingartener Uhlandstraße am Freitagabend kurz nach 20 Uhr. Aus bislang nicht geklärten Gründen waren die zwei deutlich alkoholisierten Männer im Rahmen einer Geburtstagsfeier aneinander geraten und traktierten sich zunächst mit den Fäusten und Füßen, im weiteren Verlauf dann auch mit einer Alustange und einem Glaskrug. Beide Beteiligten mussten zur Versorgung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, gegen sie wird nun jeweils ermittelt.

Bad Waldsee

Nicht unerheblich unter Alkoholeinwirkung stand ein 50-jähriger Pkw-Lenker, welcher am Freitagnachmittag gegen 18.20 Uhr in der Straße "Am Hirschkeller" in Bad Waldsee einen Verkehrsunfall verursacht hat. Er war mit einem entgegenkommenden 44-jährigen Autofahrer zusammengestoßen und hatte zunächst die tiefstehende Sonne als Sichtbehinderung angegeben. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Beamten jedoch zusätzlich die alkoholische Beeinflussung des 50-Jährigen fest. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, er wird sich nun strafrechtlich zu verantworten haben.

