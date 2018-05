POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) -

--

Inzigkofen

Betrunkener auf Fahrbahn

Beamte des Polizeireviers Sigmaringen mussten am Samstag gegen 01.45 Uhr einen 52-jährigen, stark betrunkenen Mann in Gewahrsam nehmen, der zuvor von einer Passantin in der Römerstraße auf der Fahrbahn liegend aufgefunden worden war. Noch vor dem Eintreffen der Streife zog die Frau den Betrunkenen von der Straße, dieser widersetzte sich anschließend massiv den polizeilichen Maßnahmen, so dass ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Auf richterliche Anordnung und nach einer ärztlichen Untersuchung wurde er bis zum Folgetag zur Ausnüchterung in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Gammertingen

Kabeltrommel rollt gegen Wand

Eine große Baukabeltrommel haben unbekannte Täter am Freitag gegen 23.45 Uhr einen steilen Hang heruntergerollt und damit eine Wand im Römerweg beschädigt. Die Ermittlungen ergaben, dass die 2,5 Meter breite Kabeltrommel zuvor von einer Baustelle neben der alten Turnhalle in der Schrotgasse entwendet worden war und anschließend den steilen Hang in Richtung Römerweg heruntergerollt wurde, wo sie gegen die Wand eines Wohnhauses prallte und auf der Straße liegenblieb. Sachdienliche Hinweise zu den Verursachern sind an den Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574-921687, erbeten.

Sigmaringen

Betrunkenen geschlagen

Wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 33-jährigen Mann, der am Samstag gegen 02.45 Uhr in der Landesbahnstraße, kurz hinter dem Bahnübergang, auf einen am Boden liegenden, stark alkoholisierten 24-Jährigen eingeschlagen haben soll. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte sich der Betrunkene zuvor auf die Fahrbahn gelegt und so mehrere Pkw-Lenker zum Anhalten gezwungen. Der 33-jährige, ebenfalls alkoholisierte tatverdächtige Beifahrer stieg laut Zeugenaussagen aus einem der wartenden Fahrzeuge und schlug auf den Betrunkenen ein. Dieser wurde anschließend von den Polizeibeamten zur Ausnüchterung auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.

