POL-KN: Meldungen für den Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Konstanz

Fahrzeugscheiben eingeschlagen

In und vor einer Tiefgarage in der Magdeburger Straße haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag an drei geparkten Fahrzeugen teilweise die Front- und Heckscheibe und einzelne Seitenscheiben eingeschlagen. Da nach den bisherigen Feststellungen keine Gegenstände fehlen, wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Zeugenhinweise werden an die Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, erbeten.

Konstanz

Zusammenstoß nach Vorfahrtsverletzung

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag, gegen 22.30 Uhr, an der Kreuzung Reichenaustraße/Opelstraße ereignet hat. Eine 19-jährige Lenkerin eines Ford hatte die Opelstraße befahren und übersah beim Überqueren der Reichenaustraße in Richtung Rudolf-Diesel-Straße eine auf der Reichenaustraße stadteinwärts fahrende 47-jährige Skodafahrerin. Durch den Zusammenstoß im Kreuzungsbereich wurde der Ford zusätzlich gegen ein Verkehrsschild geschoben. Die 19-jährige Fahrerin musste ambulant behandelt werden. An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen dürfte jeweils Totalschaden entstanden sein.

Konstanz

Essen auf dem Herd vergessen

Auf dem Herd vergessenes Essen hat am Donnerstagnachmittag, gegen 12.45 Uhr, zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung im Leopold-Spiegel-Weg und dadurch zum Auslösen eines Rauchmelders geführt. Da der Bewohner nicht anwesend war, musste sich die Feuerwehr Zugang zur Wohnung verschaffen. Ein offenes Feuer war nicht ausgebrochen, weshalb eine Belüftung der Räume ausreichte. Ein nennenswerter Schaden dürfte nicht entstanden sein. Gottmadingen

Alkoholisierter Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis

Weil er in deutlichen Schlangenlinien fuhr, hat am Freitag, gegen 02.00 Uhr, eine Streife in der Hauptstraße einen Rollerfahrer angehalten und überprüft. Nachdem starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte und ein Atemalkoholtest einen Wert von rund zwei Promille ergab, wurde bei dem Rollerfahrer eine ärztliche Blutentnahme veranlasst. Da dem Mann in der Vergangenheit wegen gleicher Sachverhalte mehrfach die Fahrerlaubnis entzogen worden war, und aktuell eine Fahrerlaubnissperre bis 2020 bestand, wird er neben Trunkenheit im Verkehr auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Singen

Fahrzeugscheiben eingeschlagen

Möglicherweise gestört wurde ein unbekannter Täter, der in der Nacht zum Donnerstag mehrere Scheiben eines an der Einmündung Worblinger Straße/Feldstraße geparkten Mercedes eingeschlagen hat. Die im Fahrzeug aufbewahrten Arbeitsmaterialien und Maschinen, die vermutlich Ziel des Täters waren, blieben im Fahrzeug zurück. Der angerichtete Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Zeugenhinweise werden an die Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, erbeten.

Engen/A81

In Leitplanken geprallt

Aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation ist am Freitag, kurz nach Mitternacht ein Autofahrer mit seinem VW Golf in die Leitplanken der Brudertalbrücke geprallt. Sein Fahrzeug ließ er anschließend an der Unfallstelle ohne Absicherung zurück, wodurch ein die Unfallstelle passierender Mercedes durch das Überfahren von auf der Fahrbahn liegenden Fahrzeugteilen beschädigt wurde. Nach der Einleitung von Suchmaßnahmen, und der Anforderung eines Polizeihubschraubers, der jedoch nicht mehr eingesetzt werden musste, kam der Golffahrer an die Unfallstelle zurück und wurde nach einer ärztlichen Untersuchung und Versorgung seiner leichten Verletzungen aufgrund seiner psychischen Verfassung in eine Spezialklinik eingeliefert. Am Golf wird der Schaden auf rund 10.000 Euro und an den Verkehrseinrichtungen auf rund 7500 Euro geschätzt, während der Schaden am Mercedes rund 200 Euro betragen dürfte.

Stockach-Wahlwies

Gegen Telefonmast geprallt

Kurz vor dem Ortsbeginn Wahlwies ist am Donnerstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, eine auf der K6118 aus Richtung Mooshof kommende 61-jährige Citroenfahrerin vermutlich aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen und prallte auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite gegen einen Telefonmast. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden. An ihrem Fahrzeug dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6000 Euro entstanden sein.

Eigeltingen-Honstetten

Unfall beim Abbiegen

Beim Abbiegen von der Widumstraße nach links in die Straße Im Bohl hat am Donnerstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, ein 69-jähriger ortsunkundiger Audifahrer einen auf der Widumstraße entgegenkommenden Opel einer 53-Jährigen übersehen. Durch den Zusammenstoß wurde die Opelfahrerin leicht verletzt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird jeweils auf rund 6000 Euro geschätzt.

