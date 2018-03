POL-KN: Weitere Meldung für den Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) -

--

Sigmaringen

Sicherheitsmitarbeiter und Polizisten attackiert

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes musste am Mittwoch gegen 16.00 Uhr in der Landeserstaufnahmestelle ein 31-jähriger gambischer Asylbewerber vorläufig festgenommen werden. Der Mann hatte eine handgreifliche Auseinandersetzung mit anderen Mitbewohnern und war anschließend auf zwei Sicherheitsmitarbeiter losgegangen. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten verhielt sich der Gambier sehr aggressiv, so dass er schließlich am Boden fixiert und gefesselt werden musste. Da der 31-Jährige sich nicht beruhigen ließ, wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert und anschließend in eine Spezialklinik gebracht. Außerdem ermittelt die Polizei in diesem Zusammenhang zusätzlich gegen zwei Asylbewerber aus Nigeria und Guinea wegen des Verdachts der Körperverletzung. Sie sollen die zwei Sicherheitsbediensteten geschlagen haben, um dem 31-jährigen Gambier während der Auseinandersetzung zu Hilfe zu kommen.

Urbat, Tel. 07531 995 1017

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell