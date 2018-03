POL-KN: Meldung für den Landkreis Sigmaringen - ölgemälde gestohlen - Bilddatei

Konstanz (ots) - Für untenstehende Meldung wird ein Foto des Ölgemäldes zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt.

Beuron

Ölgemälde gestohlen

Ein unbekannter Täter hat im Gregoriushaus ein Ölgemälde des Kunstmalers Michael Stürmer im Wert von rund 15.000 Euro gestohlen. Der Diebstahl wurde am Montag, 26.2. bemerkt, Einbruchsspuren am Gebäude konnten nicht festgestellt werden. Das Bild ist eine Kopie des Bildes "Die Ernte" des Schweizer Kunstmalers Robert Zünd und es hing seit dem Jahr 2007 im großen Veranstaltungssaal des Gregoriushauses. Das Gemälde hat die Maße von ca. 89,5 x 124 cm und ist in Öl auf Tischleinwand gemalt. Es trägt auf der Rückseite den Stempel des Kunstmuseums aus Basel. Ansonsten ist keine Signierung vorhanden. Der Wert wird vom Maler mit ca. 15.000 Euro angegeben. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Bildes bzw. zur Täterschaft nimmt der Polizeiposten Stetten a.k.M. unter Tel. 07573 815 entgegen. (Bild anbei)

