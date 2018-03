POL-KN: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) -

--

Beuron

Ölgemälde gestohlen

Ein unbekannter Täter hat im Gregoriushaus ein Ölgemälde des Kunstmalers Michael Stürmer im Wert von rund 15.000 Euro gestohlen. Der Diebstahl wurde am Montag, 26.2. bemerkt, Einbruchsspuren am Gebäude konnten nicht festgestellt werden. Das Bild ist eine Kopie des Bildes "Die Ernte" des Schweizer Kunstmalers Robert Zünd und es hing seit dem Jahr 2007 im großen Veranstaltungssaal des Gregoriushauses. Das Gemälde hat die Maße von ca. 89,5 x 124 cm und ist in Öl auf Tischleinwand gemalt. Es trägt auf der Rückseite den Stempel des Kunstmuseums aus Basel. Ansonsten ist keine Signierung vorhanden. Der Wert wird vom Maler mit ca. 15.000 Euro angegeben. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Bildes bzw. zur Täterschaft nimmt der Polizeiposten Stetten a.k.M. unter Tel. 07573 815 entgegen. (Bild anbei)

Meßkirch

Einbruch

Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum von Dienstag, 20.00 Uhr, bis Mittwoch, 06.45 Uhr, in ein Autohaus in der Straße "Unterm Ablaß" eingebrochen und haben aus einem Tresor in den Büroräumen einen vierstelligen Bargeldbetrag entwendet. Zeugen, die in Tatortnähe Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meßkirch, Tel. 07575 2838, zu melden.

Bad Saulgau

Handtasche unterschlagen

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag zwischen 13.00 und 14.00 Uhr in einem Supermarkt in der Straße am Schlehenrain eine Damenhandtasche mitgenommen, die eine 50-jährige Frau zuvor im Einkaufswagen vergessen hatte. Die Frau bemerkte den Verlust erst nach Ihrer Rückkehr vom Einkaufen. Im Supermarkt stellte sich heraus, dass die Handtasche nicht abgegeben worden war, der Finder hatte die Tasche offenbar mitgenommen. Es handelt sich um eine schwarze Damenhandtasche mit Geldbeutel, Schlüsseln, Handy und Versicherungskarten. Sachdienliche Hinweise sind an das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581 482-0, erbeten.

Mengen

Gefährlich überholt

Beamte der Verkehrspolizei haben am Dienstag gegen 10.35 Uhr auf der B 311 einen 43-jährigen Mercedes-Lenker angehalten, der zuvor in einem unübersichtlichen Bereich mehrere Fahrzeuge überholt hatte, der Vorfall wurde von einem Videowagen der Polizei gefilmt. Dem 43-Jährigen wird vorgeworfen, im Bereich der Ortsumfahrung Rulfingen an einer Steigungsstrecke bei unzureichenden Sichtverhältnissen zwei Sattelzüge überholt zu haben. Der Lenker wurde wegen der Ordnungswidrigkeit zur Anzeige gebracht.

