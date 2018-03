POL-KN: Weitere meldung für den Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) - Baienfurt

Katze mit Luftgewehr beschossen - Zeugen gesucht

Mit einer blutenden Verletzung wurde am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, in der Mozartstraße eine Katze von ihren Besitzern vorgefunden und zu einem Tierarzt verbracht. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass sie vom Projektil eines Luftgewehrs getroffen worden sein dürfte. Außerdem wurde ein zweites Projektil in einer bereits verheilten Wunde festgestellt und kann mit einem Vorfall im Januar in Verbindung gebracht werden, wo die Katze ebenfalls verletzt nach Hause gekommen ist. Die Katze hat beide Verletzungen überlebt. Sie dürfte bei den Vorfällen im Bereich der Wohnbebauung und der Frei-/Wiesenflächen im Gewann Lange Äcker unterwegs gewesen sein. Die Polizei ermittelt wegen eines Vergehens gegen das Tierschutzgesetzt und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu melden.

Schmidt

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell