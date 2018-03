POL-KN: Meldungen für den Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Friedrichshafen

Brandmelder ausgelöst

Aus noch unklarem Grund haben am Mittwochnachmittag, gegen 16.30 Uhr, in einem Geschäft in der Ailinger Straße mehrere Brandmelder ausgelöst. Die mit vier Fahrzeugen angerückte Feuerwehr suchte das Gebäude vergeblich nach einem möglichen Brandherd ab und konnte danach ohne weitere Maßnahmen wieder abrücken.

Friedrichshafen

Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Dreifacher Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro hat ein Auffahrunfall am Mittwochmittag, gegen 12.45 Uhr, in der Eberhardstraße gefordert. Eine 45-jährige Opelfahrerin prallte aus Unachtsamkeit in das Heck eines vor ihr haltenden Fiat, der dabei auf einen Honda aufgeschoben wurde. Personen wurden nicht verletzt.

Oberteuringen

Alkoholisierter Mofafahrer

Seine mit rund 2,6 Promille deutliche Alkoholisierung dürfte Ursache dafür gewesen sein, dass ein Mofafahrer am Mittwoch, gegen 19.00 Uhr, an der Einmündung Lerchenstraße/Finkenstraße ohne Fremdeinwirkung auf die Straße stürzte. Nach einem Alkoholtest veranlassten die Beamten bei dem unverletzt gebliebenen Mann eine ärztliche Blutentnahme und untersagten ihm die Weiterfahrt. Er muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Friedrichshafen

Verdacht der Drogeneinwirkung

Deutliche Anzeichen einer Drogeneinwirkung stellten Beamte am Mittwoch, gegen 23.45 Uhr, bei der Kontrolle eines Autofahrers in der Friedrichstraße fest. Nachdem auch ein Drogenvortest diesen Verdacht bestätigte, musste sich der Autofahrer einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt. Sollte die Untersuchung der Blutprobe den Verdacht der Drogeneinwirkung bestätigen, wird der Autofahrer entsprechend angezeigt.

Markdorf

Brandalarm

Zum Glück als Fehlalarm hat sich das Auslösen eines Brandmelders am Mittwochmittag, gegen 12.30 Uhr, in einer Praxis im Gesundheitszentrum in der Hauptstraße herausgestellt. Die mit zwei Fahrzeugen ausgerückte Feuerwehr überprüfte das Gebäude und konnte ohne weitere Maßnahmen wieder abrücken. Der Grund für die Alarmauslösung ist noch unklar.

Überlingen

Fahrzeug angefahren

Ohne sich um den Schaden von rund 600 Euro zu kümmern, hat sich am Montag ein unbekannter Fahrzeugführer von der Unfallstelle entfernt, nachdem er vermutlich beim unachtsamen Ein- oder Ausparken gegen einen von 06.45 Uhr bis 12.45 Uhr, im 1. UG des Parkhaus West geparkten Renault gestoßen war. Zeugenhinweise werden an die Polizei Überlingen, Tel. 07551/804-0, erbeten.

Überlingen

Fahrzeug macht sich selbstständig

Vermutlich weil die Handbremse nicht ausreichend angezogen war, hat sich am Donnerstag, gegen 03.00 Uhr, in der abschüssigen Straße Zum Felchen ein Fiat selbstständig gemacht und prallte zunächst gegen einen geparkten Opel und danach gegen einen Jägerzaun. Der Gesamtschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Überlingen

Fahrzeuge streifen sich

Gerade noch glimpflich ist ein verunglücktes Überholmanöver am Mittwochmorgen, gegen 07.30 Uhr, auf der B31neu bei Aufkirch ausgegangen. Ein in Richtung Stockach fahrender Lenker eines Peugeot beabsichtigte einen vorausfahrenden LKW zu überholen, blinkte deshalb und zog sein Fahrzeug nach links. Dabei bemerkte er im letzten Moment eine auf der linken Fahrspur bereits überholende Hondafahrerin und zog deshalb seinen PKW wieder nach rechts. Durch dieses Fahrmanöver erschrak die Hondafahrerin, lenkte ihr Fahrzeug kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn und anschließend wieder nach rechts. Dabei streifte ihr PKW mit dem rechten Heck den Peugeot an dessen linken Fahrzeugfront, und beide Fahrzeuge kamen schließlich auf dem rechten Grünstreifen zum Stillstand. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Schmidt

