POL-KN: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Einbruch in Geschäft

Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch ist ein unbekannter Täter in ein Geschäft in der Friedenstraße eingebrochen, hat dort jedoch nichts entwendet. Nachdem der Unbekannte zunächst versucht hatte, die Eingangstür aufzuhebeln, schlug er die Glasscheibe ein, betrat das Geschäft und öffnete gewaltsam mehrere Behältnisse. Der hierbei angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen Verdächtiges in der Friedenstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu melden.

Ravensburg

Nach Unfall davongefahren

Als ein 33-jähriger Autofahrer seinen Pkw am Mittwochmorgen gegen 08.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Meersburger Straße abgestellt hatte, rollte ein Auto rückwärts aus einem gegenüberliegenden Stellplatz und prallte gegen das Fahrzeug des 33-Jährigen. Da sich niemand in dem Fahrzeug befand, brachte der Mann zunächst sein Kind in den Kindergarten und musste bei seiner Rückkehr feststellen, dass der weggerollte Pkw nicht mehr an der Unfallstelle stand. Der 33-Jährige hatte sich jedoch das Kennzeichen gemerkt und der Polizei mitteilen können, welche die Ermittlungen nach dem verantwortlichen Fahrer aufgenommen hat. Der entstandene Fremdschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Ravensburg

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von rund 6.000 Euro ist am Mittwochmorgen gegen 09.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Jahn/-Zwergerstraße entstanden. Die 60-jährige Lenkerin eines Renault Clio war von der Jahnstraße kommend nach links in die Zwergerstraße abgebogen und hatte hierbei den Vorrang eines auf der Jahnstraße aus südlicher Richtung kommenden Autofahrers missachtet, der nach rechts in die Zwergerstraße abbiegen wollte. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge kamen keine Personen zu Schaden.

Ravensburg

Auto macht sich selbstständig

Bei Wartungsarbeiten an seinem Auto machte sich am Mittwochvormittag gegen 10.00 Uhr der Pkw eines Mannes selbstständig und rollte von einem Grundstück rückwärts auf die Gänshaldestraße. Dort prallte das Auto mit einem auf der Straße stehenden Fahrzeug zusammen. Der hierbei entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Wie sich herausstellte, hatte der Mann beim Aussteigen aus seinem Pkw vergessen, die Handbremse anzuziehen.

Ravensburg

Unachtsamer Fahrstreifenwechsel

Mit einem Sachschaden von rund 6.000 Euro endete der Fahrstreifenwechsel eines 29-jährigen Autofahrers am Mittwochnachmittag gegen 15.10 Uhr in der Meersburger Straße. Der Mann hatte den linken Geradeausfahrstreifen in Richtung Meersburg befahren und in Höhe der Firma Feneberg auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollen, wo er das Auto eines in gleicher Richtung fahrenden 60-jährigen Pkw-Lenkers streifte. Dessen Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ravensburg

Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Anzeichen von Drogeneinwirkung stellten Beamte des Polizeireviers am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr bei einem 32-jährigen Autofahrer fest, den sie in der Innenstadt kontrollierten. Nach einem positiven Drogentest veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt des Mannes. Der 32-Jährige hat sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung zu verantworten.

Ravensburg

Auffahrunfall - beträchtlicher Sachschaden

Mit einem Gesamtschaden von nahezu 10.000 Euro endete ein Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 16.40 Uhr in der Jahnstraße. Der 36-jährige Lenker eines Lkw hatte den rechten Fahrstreifen in Richtung Friedrichshafen befahren und in Höhe des Einkaufmarkts Kaufland zu spät bemerkt, dass sich der Verkehr staute. Der Mann prallte deshalb mit seinem Fahrzeug auf den Pkw einer 50-jährigen Autofahrerin und schob diesen dabei noch leicht auf einen davorstehenden Lastzug.

Horgenzell

Vorrang missachtet

Keine Verletzten, aber Sachschaden von rund 6.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 17.45 Uhr auf der L 288. Die 32-jährige Lenkerin eines Pkw war von der K 8039 kommend nach links in die L 288 in Richtung Horgenzell eingebogen und hatte hierbei den Vorrang eines von links kommenden 66-jährigen Autofahrers missachtet. Es kam deshalb zur Kollision der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich.

Weingarten

Autofahrerin übersehen

Sachschaden von etwa 6.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag, gegen 11.45 Uhr, in der Liebfrauenstraße entstanden. Der 52-jährige Fahrer eines Kleintransporters war von der Scherzachstraße kommend in die Liebfrauenstraße eingebogen und hatte hierbei eine von links kommende 73-jährige Peugeot-Fahrerin übersehen. Bei der anschließenden Kollision der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt.

Bad Waldsee

Schwer verletzte Radfahrerin

Mit schweren Kopfverletzungen musste eine 57-jährige Radfahrerin am späten Mittwochabend gegen 22.40 Uhr nach einem Verkehrsunfall vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frau hatte nach 20.00 Uhr den Radweg entlang der B 30 von Bad Waldsee kommend in Richtung Gaisbeuren befahren und war nach einer Rechtskurve auf der Gefällstrecke aus bislang unbekannter Ursache gestürzt. Nachdem die 57-Jährige nicht nach Hause kam, machten sich Familienangehörige auf die Suche und fanden die Schwerverletzte nicht ansprechbar auf dem Radweg. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Bad Waldsee

Auto zerkratzt

Sachschaden von rund 5.00 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet. Der in der Zeit von Dienstagabend, 22.00 Uhr bis Mittwochmittag beide Fahrzeugseiten eines in Höhe des Gebäudes Mozartstraße 2 abgestellten Audi zerkratzte. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Mozartstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinwiese geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524/4043-0, in Verbindung zu setzen.

Baienfurt

Unachtsam aufgefahren

Leichte Verletzungen erlitt ein 55-jähriger Sprinter-Fahrer am Mittwochvormittag gegen 09.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 314. Der 25-jährige Lenker eines Pkw hatte die Landesstraße in Richtung Bergatreute befahren und in Höhe Stöcklis zu spät bemerkt, dass der 55-Jährige nach links in Richtung Kieswerk abbiegen wollte. Beim Aufprall auf das Fahrzeug seines Vordermannes entstand ein Gesamtsachschaden von rund 7.000 Euro.

Altshausen

Auffahrunfall

Eine Leichtverletzte und Sachschaden von rund 8.000 Euro forderte ein Auffahrunfall am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der L 289. Die 43-jährige Lenkerin eines Nissan hatte die Landesstraße von Ebenweiler kommend in Richtung Altshausen befahren und am Ortsrand zu spät bemerkt, dass eine vorausfahrende 51-jährige Autofahrerin mit ihrem Mazda nach links in Richtung Tankstelle Trigema abbiegen wollte. Beim Aufprall auf deren Fahrzeug erlitt die 51-Jährige leichte Verletzungen, die eine ambulante Behandlung erforderlich machten.

Altshausen

Alkoholisierter Autofahrer

Zunächst von einem medizinischen Notfall ist eine Verkehrsteilnehmerin ausgegangen, als sie am heutigen Donnerstagmorgen gegen 04.25 Uhr einen Pkw mit eingeschaltetem Fernlicht und laufendem Motor mitten auf der Ebenweiler Straße stehend feststellte. Wie sich jedoch herausstellte, saß hinter dem Steuer ein erheblich alkoholisierter Mann, der eingeschlafen war. Die Polizei veranlasste bei dem 43-Jährigen, dessen Alkoholtest nahezu 1,7 Promille ergab, die Entnahme einer Blutprobe, untersagte die Weiterfahrt und stellte die Fahrzeugschlüssel sicher.

Wangen i.A.

Mann rastet aus

Vermutlich unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss stand ein 31-Jähriger, der am Mittwochnachmittag von Beamten des Polizeireviers an einer Bushaltestelle in der Straße "Am Engelberg" in Gewahrsam genommen werden musste. Die Polizei war verständigt worden, weil sich der Mann dort lautstark mit seiner Freundin stritt. Als die Polizisten eintrafen und den 31-Jährigen davon abhielten, dass er auf die Fahrbahn lief, schlug der Mann um sich, beleidigte die Beamten mit üblen Ausdrücken und trat nach ihnen. Nur mit Mühe gelang es, den 31-Jährigen zu überwältigen, der zwei Polizisten leicht verletzte. Auf ärztliche Anweisung wurde der renitente Mann anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Er hat sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung zu verantworten.

Wangen i.A.

Autofahrerin übersieht Pkw

Zum Glück nur Blechschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwochabend gegen 16.45 Uhr in der Bodenseestraße ereignete. Eine 24-jährige Pkw-Lenkerin hatte von der Stadt kommend nach links in die Mooweiler Straße abbiegen wollen und dabei einen entgegenkommenden 45-jährigen Autofahrer übersehen. Obwohl dieser noch versuchte auszuweichen, streiften sich die beiden Fahrzeuge und der Pkw-Lenker kollidierte anschließend mit dem Fahrzeug einer 52-jährigen Frau, die an der Kreuzung verkehrsbedingt wartete.

Isny

Vorrang missachtet

Zwei leicht Verletzte und Sachschaden von rund 10.000 Euro forderte en Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr m Achener Weg. Eine 54-jährige Pkw-Lenkerin hatte vom Adelweggweg kommend den Achener Weg in Richtung Rödelstraße überqueren wollen und hierbei den Vorrang einer von rechts kommenden 28-jährigen Autofahrerin missachtet. Bei der anschließenden Kollision der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich erlitten die beiden Autofahrerinnen leichte Verletzungen, an ihren Pkw entstand jeweils Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Leutkirch

Verkehrsunsichere Fahrzeuge

Bei Kontrollen auf der A 96 bei Leutkirch haben Beamte des Verkehrskommissariats Kißlegg zwei verkehrsunsichere Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. Bei einem bulgarischen Lkw, dessen 37-jähriger Fahrer in Richtung München unterwegs war, stellten die Polizisten nicht nur erhebliche technische Mängel an der Lenkungsanlage und der Beleuchtung fest, sondern auch eine undichte Kraftstoffanlage und damit eine Brandgefahr fest. Nach einer Untersuchung des Lkw durch einen Sachverständigen, wurde die Weiterfahrt des Mannes bis zur Behebung der gravierenden Mängel untersagt. Ebenfalls nicht mehr weiterfahren durfte ein 21-jähiger Sprinterfahrer aus Polen, an dessen Fahrzeug die Beamten Mängel an der Bremse, dem Fahrwerk und einen durchgerosteten Unterboden sowie einen Öl verlierenden Motor feststellten. Beide Fahrer wurden von der Polizei angezeigt.

