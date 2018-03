POL-KN: Weitere Meldung für den Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Gesamter Landkreis Konstanz

Anrufe mit Enkeltrick

Bei einer ganzen Serie von Anrufen gaben sich Unbekannte in den vergangenen Tagen bei überwiegend älteren Personen als deren Enkel aus. Dabei erklärten sie, wegen eines Wohnungskaufs oder einer Autoreparatur in finanziellen Schwierigkeiten zu sein, fragten nach den finanziellen Verhältnissen und dem Vorhandensein von Wertgegenständen und baten die Angerufenen schließlich um kurzfristige finanzielle Hilfe. In allen Fällen erkannten die Betroffenen noch rechtzeitig die Betrugsabsicht und beendeten die Gespräche. Die Polizei warnt vor dem sogenannten "Enkeltrick" und rät:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand nicht selbst am Telefon mit Namen vorstellt

- Legen Sie einfach auf, sobald ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert

- Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen

- Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt

- Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige

Weitere Informationen unter: www.polizei-beratung.de

Schmidt

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell