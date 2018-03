POL-KN: Meldungen für den Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Konstanz

Fahrzeug gestreift

Vermutlich beim Vorbeifahren hat am Mittwoch, zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr, ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Hindenburgstraße 12 geparkten Skoda gestreift und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Tasche aus PKW gestohlen

Aus einem unverschlossen in der Münzgasse abgestellten VW Bus wurde am Mittwoch, zwischen 11.00 Uhr und 12.30 Uhr, eine auf dem Beifahrersitz liegende schwarze Stoffumhängetasche mit einem Schlüsselbund und einem Samsung-Handy mit roter Schutzhülle entwendet. Zeugenhinweise werden an die Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, erbeten.

Radolfzell

Essen auf dem Herd vergessen

Ein auf dem Herd vergessener Topf mit Essen hat am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr, in einer Wohnung in der Löwengasse zu einer Rauchentwicklung und dadurch zum Auslösen des Brandmelders geführt. Die in der Wohnung angetroffene Seniorin wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht, dürfte jedoch unverletzt geblieben sein. Die angerückte Feuerwehr konnte sich auf das Belüften der Wohnung beschränken. Ein nennenswerter Schaden entstand nicht.

Radolfzell-Stahringen

Zusammenstoß beim Überholen

Zweifacher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro und eine Leichtverletzte ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag, gegen 16.45 Uhr, auf der K6163 zwischen Stahringen und Steißlingen ereignet hat. Ein aus Richtung Stahringen kommender 34-jähriger Peugeotfahrer beabsichtigte beim Bahnübergang von der K6163 nach links in Richtung Reute abzubiegen, verringerte deshalb seine Geschwindigkeit und dürfte entsprechend geblinkt haben. Eine ihm nachfolgende 30-jährige VW-Fahrerin setzte dennoch zum Überholen an und prallte dabei in den abbiegenden Peugeot. Während der Peugeot nach rechts abgewiesen wurde, stieß der VW in die seitlichen Leitplanken, wodurch die Fahrerin leicht verletzt wurde. Beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Klärung des Unfallablaufs werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Gaienhofen

Streitigkeit endet blutig

Weil ein 21-Jähriger einen 22-Jährigen immer wieder um Zigaretten angebettelt hat, ist es am Mittwochnachmittag, gegen 16.15 Uhr, in einer Unterkunft für Flüchtlinge in der Straße Auf der Breite zu einer Streitigkeit gekommen. Der 21-Jährige ergriff dabei ein Küchenmesser und ging damit auf seinen Kontrahenten los. Bei dem sich anschließenden Gerangel schlug der 22-Jährige dem Angreifer das Messer gegen das Gesicht, wodurch sich der 21-Jährige eine klaffende Schnittverletzung im linken Gesichtsbereich zugezogen hat, während der 22-Jährige sich leicht an der Hand verletzte. Aufgrund des erheblichen Blutverlusts musste der 21-Jährige notärztlich versorgt und anschließend stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden, während bei dem 22-Jährigen eine ambulante Behandlung ausreichte. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Singen

Zusammenstoß beim Ausparken

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall, der sich am Mittwochabend, gegen 20.30 Uhr, in der Steißlinger Straße ereignet hat. Nach den Schilderungen eine VW Fahrerin parkte sie ihr Fahrzeug aus einer seitlichen Parkfläche aus. Beim anschließenden Anfahren auf der Steißlinger Straße prallte ein herannahender Smart in das Heck ihres Fahrzeugs. Der Smartfahrer hingegeben gab an, dass er wegen des noch ausparkenden VW bereits angehalten habe und der VW, obwohl er die Fahrerin durch Hupen gewarnt hatte, dabei rückwärts gegen seinen PKW gestoßen sei. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro. Zur Klärung des tatsächlichen Unfallablaufs werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Mann geht auf Fußgänger los

Ein etwa 40 bis 45 Jahre alter Mann ist am Montagmittag, gegen 13.00 Uhr, an der Bushaltestelle bei der Ekkehardschule in der Erzbergerstraße aus seinem dunklen Kleinwagen ausgestiegen und schlug völlig grundlos einem vorbeilaufenden 18-jährigen, aus Eritrea stammenden Mann mit der Hand in das Gesicht, der dadurch leicht verletzt wurde. Die Beifahrerin zerrte den aggressiven Mann zurück in den PKW und beide fuhren anschließend davon. Der Autofahrer soll bei dem Vorfall in einer unbekannten Fremdsprache gesprochen haben. Er hat sehr kurze, helle Haare und trug eine dunkle Jeans und eine beige Jacke. Seine Begleiterin ist etwa 35-Jahre als und etwa 165 bis 170 cm groß. Zum Zeitpunkt des Vorfalls dürften mehrere Personen an der Haltestelle auf den Bus gewartet und das Geschehen dadurch mitbekommen haben. Insbesondere diese Personen, sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Mühlhausen-EhingenA81

Nach Auffahrunfall ins Gefängnis

Vermutlich aus Unachtsamkeit hat am Mittwochmorgen, gegen 10.00 Uhr, der Lenker eines in Richtung Stuttgart fahrenden polnischen Sattelzug zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Engen einen auf dem rechten Fahrstreifen vorausfahrenden, aus Großbritannien stammenden LKW übersehen. Der Fahrer des Sattelzugs versuchte noch auf den Standstreifen auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß mit dem LKW jedoch nicht mehr verhindern und prallte dabei auch gegen die Seitenschutzplanken. Am Sattelzug, dessen Fahrerkabine erheblich beschädigt wurde, wird der Schaden auf rund 60.000 Euro geschätzt, während sich der Schaden am LKW auf rund 20.000 Euro belaufen dürfte. Bei der Überprüfung der unverletzt gebliebenen Fahrzeuginsassen stellte sich heraus, dass gegen den 35-jährigen Beifahrer des aus Großbritannien stammenden Fahrzeugs ein internationaler Haftbefehl wegen Eigentumsdelikten vorlag. Außerdem wurde bei ihm eine geringe Menge Marihuana gefunden. Der Mann wurde deshalb festgenommen und wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Stockach-Mühlingen

Wildunfall

Ein über die B313 rennendes Reh wurde am Mittwochnachmittag, gegen 18.45 Uhr, zwischen Schwackenreute und Boll von einem aus Richtung Stockach kommenden VW Tiguan erfasst und getötet. Am PKW entstand dabei ein Schaden von rund 3000 Euro.

Stockach

Auffahrunfall

Wegen eines ortsunkundigen LKW musste am Mittwochnachmittag, gegen 14.00 Uhr, der Lenker eines in Richtung Espasingen fahrenden Skoda an der Zufahrt zum Industriegebiet Hardt abbremsen. Dies bemerkte eine ihm nachfolgende Audifahrerin zu spät und prallte mit ihrem Fahrzeug in das Heck des Skoda. An den beiden Fahrzeugen entstand dabei ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Schmidt

