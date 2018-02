POL-KN: Autofahrerin erfasst Fußgängerin

Sigmaringen (ots) - Zum Glück nur leichtere Verletzungen erlitt eine 48-jährige Fußgängerin am heutigen Mittwochmorgen gegen 09.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Karlstraße. Eine 82-jährige Autofahrerin war von der Antonstraße kommend nach rechts in die Karlstraße eingebogen und hatte hierbei, vermutlich geblendet durch die Sonne, die Fußgängerin übersehen, die die Straße auf dem Fußgängerüberweg in Höhe des Einganges zum Prinzengarten überqueren wollte. Die 48-Jährige wurde von dem Pkw erfasst und auf die Fahrbahn gestoßen.

