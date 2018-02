POL-KN: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) -

Meßkirch

Gegen Hauswand geprallt

Sachschaden von rund 3000 Euro verursachte am Dienstag gegen 12.30 Uhr ein 19-jähriger Fahrer eines VW-Transporters bei einem Unfall im Bereich des Adlerplatzes. Der Fahrer war vom Adlerplatz in Richtung Mühlenweg unterwegs und prallte an einem Durchlass aus Unachtsamkeit gegen die Hauswand. Der Schaden an der Wand beläuft sich auf rund 1000 Euro, am Fahrzeug beträgt die Schadenshöhe rund 2000 Euro.

Gammertingen

Unfall beim Wenden

Beim Wenden auf einem Firmenparkplatz in der Lindenstraße hat am Dienstag gegen 09.00 Uhr ein 31-jähriger Sattelzugfahrer einen Food-Truck angefahren und dabei einen Sachschaden von rund 5000 Euro an dem geparkten Fahrzeug verursacht. Der Sattelzugfahrer hatte sich verfahren und wollte auf dem Firmengelände wenden. Beim Rangieren streifte er den Food-Truck, bemerkte dies nach eigenen Angaben jedoch nicht und setzte die Fahrt fort. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und verständigte die Polizei, die Beamten konnten den Sattelzug kurz darauf in der Nähe feststellen.

Bad Saulgau

Pkw gerammt

Aus Unachtsamkeit ist am Dienstag gegen 07.30 Uhr ein 18-jähriger Peugeot-Fahrer gegen einen in der Straße "Im Roßgarten" am rechten Fahrbahnrand geparkten Hyundai geprallt. Dabei entstand ein Gesamtsachschaden von rund 5000 Euro. Der Fahrer des Peugeot blieb unverletzt.

Ostrach

Körperverletzung

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 33 und 52 Jahren kam es am Dienstag gegen 15.00 Uhr in einer Privatwohnung. Die beiden alkoholisierten Männer waren aus unbekannten Gründen in Streit geraten, in dessen Verlauf schlug der Jüngere zu und verletzte seinen Kontrahenten im Gesicht. Anschließend stürzte der 33-Jährige ohne Fremdbeteiligung eine Treppe hinunter und verletzte sich dabei ebenfalls. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

