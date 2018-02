POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen

Betrunkener schlägt Freundin

Körperverletzung sowie Fahren unter Alkoholeinwirkung und ohne Fahrerlaubnis werden einem 29-Jährigen zur Last gelegt, den die Polizei in der Nacht zum heutigen Mittwoch einen Platzverweis erteilte. Der Mann hatte nach dem Konsum einer Flasche Wodka das Auto seiner Freundin genommen und war damit zu einer Tankstelle gefahren, um sich mit weiteren Spirituosen einzudecken. Später schlug der Tatverdächtige, dessen Alkoholtest über zwei Promille ergab, auf seine schlafende Lebensgefährtin ein und würgte sie. Der Frau gelang es jedoch, die Wohnung zu verlassen und die Polizei zu verständigen. Die Beamten des Polizeireviers veranlassten bei dem 29-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe, nahmen ihm die Fahrzeugschlüssel ab und verwiesen ihn der Wohnung.

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Eine Leichtverletzte und Sachschaden von rund 6.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 08.30 Uhr in der Bodenseestraße. Die 40-jährige Lenkerin eines VW-Sharan war von Ailingen kommend in Richtung Friedrichshafen gefahren und an der Einmündung der Bunkhofener Straße vermutlich infolge Unachtsamkeit auf den Renault Clio einer 30-jährigen Autofahrerin aufgefahren, die verkehrsbedingt anhalten musste. Durch den Aufprall wurde deren Fahrzeug noch auf den davorstehenden Renault Traffic eines 43-jährigen Mannes geschoben. Während die 30-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen erlitt, blieben die weiteren Unfallbeteiligten unverletzt.

Langenargen

Telefonzelle beschädigt

Sachschaden von mehreren hundert Euro hat ein unbekannter Täter in den vergangenen Tagen angerichtet, als er die Glasfüllung der Tür einer Telefonzelle beim Bahnhof im Nonnenbacher Weg zertrümmerte. Personen, die Verdächtiges im dortigen Bereich beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Langenargen, Tel. 07543/9316-0, zu wenden.

Tettnang

Vorfahrt missachtet

Beträchtlicher Sachschaden von rund 13.000 Euro ist am Montagnachmittag gegen 13.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall bei Tettnang entstanden. Eine 19-jährige Autofahrerin hatte von der Siggenweiler Straße kommend die L 326 (Bodnegger Straße) geradeaus überqueren wollen und hierbei die Vorfahrt einer von rechts, aus Richtung Tettnang kommenden gleichaltrigen Pkw-Lenkerin missachtet. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge kamen keine Personen zu Schaden.

Tettnang

Unachtsam rückwärts gefahren

Als ein 50-jähriger Pkw-Lenker am Dienstagmorgen gegen 07.25 Uhr rückwärts in den Hofraum eines Gebäudes in der Loretostraße einfahren wollte, übersah er einen von hinten herannahenden Linienbus und stieß mit diesem zusammen. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Tettnang

Rauchmelder löst aus

Zu einem Brandmeldealarm musste die Freiwillige Feuerwehr Tettnang am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr zu einer Asylbewerberunterkunft in der Langenargener Straße ausrücken. Wie sich jedoch schnell herausstellte, war bei der Zubereitung von Essen in einer Wohnung viel Wasserdampf entstanden, der zur Auslösung eines Rauchmelders führte. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz war, konnte deshalb schnell wieder abrücken.

Markdorf

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstagmittag, zwischen 12.10 und 12.30 Uhr, einen vor einem Drogeriemarkt im Schießstattweg abgestellten Opel Zafira gestreift und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher, dessen Pkw vorne links beschädigt sein müsste, nimmt der Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544/9620-0, entgegen.

Überlingen

Unachtsam abgebogen

Sachschaden von rund 7.000 Euro ist am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L195 entstanden. Der 50-jährige Lenker eines Pkw hatte die Landesstraße von Owingen kommend in Richtung Überlingen befahren und war in Höhe des Weiherhofes nach links auf den dortigen Waldparkplatz abgebogen, ohne hierbei auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Pkw eines 35-jährigen Autofahrers, der trotz unklarer Verkehrslage den 50-Jährigen überholen wollte. Die Polizei zeigte deshalb beide Autofahrer an.

Überlingen

Gestürzter Motorradfahrer

Zum Glück keine schwerwiegenden Verletzungen hat sich ein 43-jähriger Motorradfahrer am Dienstagmittag gegen 12.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 7786 zugezogen. Der Mann, der keine geeignete Motorradkleidung trug, hatte die Kreisstraße von Nesselwangen kommend in Richtung Überlingen befahren und beim Überholen eines vorausfahrenden Pkw vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Als das Hinterrad der Maschine beim Wiedereinscheren wegrutschte, kam der 43-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich dort mehrfach auf einem angrenzenden Feld. Der Mann wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

