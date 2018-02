POL-KN: Meldungen für den Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) -

--

Konstanz

Unfallflucht

Sachschaden von 1000 Euro hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Montag in der Zeit von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Lago-Parkhaus verursacht. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Porsche Cayenne und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Konstanz unter Tel. 07531 995-0 entgegen.

Konstanz

Nach Unfall geflüchtet

Einen geparkten Opel Astra hat ein unbekannter Autolenker am Dienstag zwischen 05.00 Uhr und 09.30 Uhr in der Brauneggerstraße beschädigt und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Höhe des Sachschadens am Opel beträgt rund 800 Euro. Sachdienliche Hinweise sind an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, erbeten.

Liggeringen

Omnibus gestreift

500 Euro Sachschaden an einem Linienbus verursachte ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer am Dienstag gegen 06.30 Uhr in der Bodanrückstraße. Der Busfahrer war auf einer Leerfahrt von Liggeringen in Richtung Langenrain unterwegs, als ihm ein sehr weit links fahrender LKW entgegenkam und den linken Außenspiegel des Linienbusses streifte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Sachdienliche Hinweise zu dem Lkw sind an die Polizei Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, erbeten.

Radolfzell

Körperverletzung

Wegen Körperverletzung wurde am Dienstag gegen 08.00 Uhr ein 54-jähriger Mann angezeigt, der in der Straße "Zum Weinberg" eine Auseinandersetzung mit einer 50-jährigen Pkw-Lenkerin hatte. Laut den Aussagen der Frau habe der 54-Jährige mit seinem Hund vor ihrem Auto gestanden, sie habe ihn dann durch Gestikulieren dazu auffordern wollen, schneller über die Straße zu gehen. Daraufhin sei es zu einem heftigen Streit gekommen, in dessen Verlauf die Pkw-Lenkerin den Passanten geschubst habe, dieser habe schließlich mit der Faust gegen den Hals der Pkw-Lenkerin geschlagen.

Radolfzell

Weil er offenbar mit der Trennung nicht zurechtkam, ist am vergangenen Wochenende ein 29-jähriger Mann in die Wohnung seiner Ex-Freundin eingebrochen. Die Frau war über das Wochenende verreist, dies nutzte der alkoholisierte Mann aus und verschaffte sich über eine Tür Zutritt in die Wohnung. Er entnahm Eier aus dem Kühlschrank und warf diese gegen eine Zimmerwand. Nach eigenen Aussagen wollte er nichts stehlen, sondern nur seinen Frust ablassen. Der Mann wurde wegen des Tatverdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls angezeigt.

Radolfzell

Geparkten Pkw beschädigt

Sachschaden von rund 1000 Euro verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 14.00 Uhr und 16.45 Uhr in der Fritz-von-Engelberg-Straße, Höhe Einmündung Kohlerstraße. Beim Vorbeifahren streifte er einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Suzuki Swift und riss unter anderem den linken Außenspiegel ab. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise sind an das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, erbeten.

Radolfzell

Auto übersehen

Beim Abbiegen hat am Dienstag gegen 16.30 Uhr in der Böhringer Straße ein Mercedes-Lenker einen Unfall mit Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro verursacht. Er wollte gerade von einem Supermarkt-Parkplatz auf die Zufahrtstraße einfahren und übersah dabei einen von links kommenden Pkw. Bei der Kollision wurden die Fahrzeuge im Frontbereich und an den Türen beschädigt.

Radolfzell

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten Polizeibeamte am Dienstag gegen 19.00 Uhr in der Radolfzeller Straße fest, dass ein 34-jähriger Pkw-Lenker nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Beamten untersagten daraufhin die Weiterfahrt, der Fahrer wurde angezeigt.

Rielasingen

Scheiben zerstört

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Montag, 00.00 Uhr, bis Dienstag, 09.00 Uhr, insgesamt vier Fensterscheiben einer Gaststätte in der Ramsener Straße eingeworfen. Sachdienliche Hinweise sind an den Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731-917036, erbeten.

Singen

Auto beschädigt

Einen geparkten Seat Ibiza hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag gegen 12.00 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der "Lange Straße" beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt. Der Sachschaden beträgt rund 600 Euro. Die Polizei Singen bittet um Hinweise zum Verursacher unter Tel. 07731 888-0.

Bodman-Ludwigshafen

Nötigung im Straßenverkehr

Anzeige wurde am Dienstag gegen einen unbekannten Polo-Fahrer erstattet, der gegen 12.45 Uhr einen 37-jährigen Toyota-Lenker auf der B 34 hinter der Einmündung Güttingen wiederholt genötigt und gefährdet haben soll. Der Polo-Lenker, der mit einer Geschwindigkeit von etwa 60 km/h fuhr, war offenbar erbost darüber, dass ihn der Toyota-Fahrer überholt hatte. Er überholte nun seinerseits den Toyota und bremste diesen beim Wiedereinscheren hinter einem Lkw abrupt aus. Bei einem erneuten Überholvorgang durch den Toyota-Lenker wurde dieser durch den Polofahrer nach links gedrängt, so dass er fast auf das Bankett ausweichen musste. Danach kam es noch zu weiteren Nötigungshandlungen seitens des Polo-Fahrers, bei denen dieser versuchte, den Toyota-Lenker am Überholen zu hindern, bzw. ihn abzudrängen. Die Polizei Stockach sucht nach Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter Tel. 07771-9391-0 zu melden.

Liggeringen

Kind angefahren - Zeugenaufruf

Noch Zeugen eines Unfalls auf der Bodanrückstraße in Liggeringen am Samstag gegen 10.15 Uhr sucht derzeit die Polizei. Eine 39-jährige Audi-Fahrerin hatte an einer Fußgängerampel auf Höhe der Einmündung Verenaweg ein zweijähriges Kind angefahren und es dabei schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Ampel für Fußgänger auf Grün geschaltet, als das Kind auf der Straße vom Pkw erfasst wurde. Um den genauen Unfallhergang aufklären zu können, wird um Hinweise von Zeugen unter Tel. 07731-888-0, gebeten.

