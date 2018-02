POL-KN: Brand eines Einfamilienhauses in Wangen i.Allg.

Konstanz (ots) - Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von 350.000 Euro sind die Bilanz eines Wohnhausbrandes, der sich heute in den frühen Abendstunden in Wangen, Föhlschmitten ereignete. Aus bislang nicht bekannter Ursache geriet das Einfamilienhaus in Brand, der auf das gesamte Gebäude übergriff. Das komplette Gebäude wurde dadurch stark beschädigt und ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die alleinige Bewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich in das Klinikum eingeliefert. Die Feuerwehr Wangen war mit 89 Einsatzkräften vor Ort. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

