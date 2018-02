POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkries Ravensburg (ots) - Wolfegg

Autofahrerin schläft ein

Keine Verletzten, aber Sachschaden von rund 12.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag, gegen 14.25 Uhr, auf der L 316 bei Wolfegg. Eine 46-jährige Pkw-Lenkerin hatte die Landesstraße von Roßberg in Richtung Alttann befahren und war in Höhe Gaishaus nach eigenen Angaben infolge Übermüdung auf die Gegenfahrspur geraten. Dort stieß sie seitlich mit dem Pkw eines entgegenkommenden 66-jährigen Autofahrers zusammen. Dieser hatte noch versucht auszuweichen, konnte aber die Kollision nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand, mussten von Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.

Wangen

Ladendiebstahl

Beim Ladendiebstahl ertappt wurde am Montagnachmittag, gegen 13.45 Uhr, ein 31-jähriger Mann. Dieser hatte zunächst unerkannt ein Bekleidungsgeschäft in der Lindauer Straße mit seiner Beute verlassen können, konnte aber von einer Angestellten kurze Zeit später auf der anderen Straßenseite erkannt und gestellt werden. Von der hinzugerufenen Polizei konnte das Diebesgut, eine schwarze Lederhandtasche unter der Kleidung versteckt, aufgefunden werden. Ein ebenfalls entwendetes T-Shirt hatte der Mann nicht mehr bei sich.

Wangen

Gegen Baum geprallt

Leichte Verletzungen hat sich ein 18-jähriger Autofahrer am Montagmorgen, gegen 08.50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der K 7990 zugezogen. Der junge Mann war von Haslach kommend in Richtung Amtzell gefahren und am Ende des Buchwaldes vermutlich infolge eines Fahrfehlers auf das schneebedeckte Bankett geraten. Er übersteuerte anschließend sein Auto und kam nach links von der Straße ab, wo er frontal gegen einen Baum prallte. Durch den Aufprall entstand am Pkw wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Sauter

Tel. 07531-995-1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell