POL-KN: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) - Sigmaringen

Nach Diebstahl geflüchtet

Wegen des Verdachts des Ladendiebstahls wurde am Montag gegen 13.00 Uhr ein 23-jähriger Gambier angezeigt, der in einem Lebensmitteldiscounter "In der Au" Alkohol gestohlen haben soll. Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter hatte den Vorfall beobachtet und sprach den Mann an. Dieser zwängte sich an der Kasse durch den Sicherheitsbügel und ergriff die Flucht. Bei der Verfolgung verletzte sich der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes leicht an der Hand. Von einer Polizeistreife wurde der Tatverdächtige im Rahmen einer Fahndung kurz darauf am Eingang der Landeserstaufnahmestelle angetroffen und auf die Dienststelle gebracht.

Sigmaringen

Auffahrunfall

Keine Verletzten, aber Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 14.30 Uhr in der Hauptstraße. Eine 34-jährige Opel-Lenkerin wollte von der Hauptstraße nach links in die Unterdorfstraße abbiegen, was jedoch eine hinter ihr fahrende 28-jährige Audi-Lenkerin zu spät bemerkte und auffuhr.

Sigmaringen

An Kreisverkehr aufgefahren

Leicht verletzt wurde eine Beifahrerin am Montag gegen 11.30 Uhr bei einem Unfall im Kreisverkehr der Laizer Straße in Richtung B 313/L456. Ein 40-jähriger Nissan-Fahrer hatte verkehrsbedingt anhalten müssen, um ein anderes Fahrzeug vorbeizulassen, dies bemerkte eine hinter ihm fahrende Audi-Lenkerin zu spät und fuhr auf. Die Beifahrerin im Nissan erlitt beim Aufprall leichte Verletzungen, an beiden Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 4500 Euro.

Meßkirch

Auto übersehen

Die Vorfahrt missachtet und daraufhin einen Unfall verursacht hat am Montag gegen 21.00 Uhr ein 67-jähriger Lkw-Lenker im Bereich der Einmündung Dorfstraße/Stockruhstraße. Der Lkw-Fahrer übersah beim Abbiegen einen 56-jährigen Ford-Fahrer, der auf der bevorrechtigten Dorfstraße unterwegs war. Bei der Kollision der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro, der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt.

Sigmaringen

Ein 22-jähriger Asylbewerber musste am Montag in der Landeserstaufnahmestelle gegen 23.15 Uhr von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen werden, nachdem er in einem Flur randaliert hatte und sich danach äußerst aggressiv gegenüber einem Mitbewohner und den Polizeibeamten verhielt. Nachdem im Krankenhaus eine ärztliche Untersuchung stattgefunden hatte, wurde der Mann auf richterliche Anordnung bis zum Folgetag in Gewahrsam genommen.

Bad Saulgau

Einbrüche in Kellerabteile

Unbekannte Täter haben in einem nicht näher bekannten Zeitraum vier Kellerabteile in der Kinzelmannstraße aufgehebelt und Wertsachen gestohlen. Der Einbruch ist den Bewohnern am vergangenen Sonntag aufgefallen. Entwendet wurden unter anderem eine Tasche und Monitore im Gesamtwert von rund 450 Euro. Sachdienliche Hinweise sind an das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581 482-0, erbeten.

Bad Saulgau

Kollision

Aus Unachtsamkeit ist am heutigen Dienstag gegen 07.35 Uhr im "Roßgarten" ein 18-jähriger Peugeot-Lenker aus Richtung Bogenweiler kommend gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Hyundai geprallt. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von 5000 Euro.

Wald

Wildunfall

Bei einem Wildunfall auf der K 8271 am heutigen Dienstag gegen 07.15 Uhr entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Eine 45-jährige Citröen-Lenkerin war von Liggersdorf in Fahrtrichtung Sentenhart unterwegs, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn lief und vom PKW erfasst und getötet wurde. Der Wagen war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

