POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg

Versuchter Einbruch

Vermutlich gestört wurden unbekannte Täter, die über das vergangene Wochenende versucht haben, in ein Firmengebäude in der Eisenbahnstraße einzubrechen. Die Unbekannten hatten bereits am Schloss der Eingangstür manipuliert, dann aber von ihrem weiteren Vorhaben abgelassen. Personen, die in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagvormittag Verdächtiges in der Eisenbahnstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel.0751/803-3333, in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Verkehrsunfallflucht

Beim rückwärts Einparken ist ein unbekannter Fahrzeuglenker im Zeitraum von 13. - 25. Februar gegen einen am rechten Fahrbahnrand der Kapuzinerstraße, in Höhe des Gebäudes Nummer zwei, abgestellten BMW Mini geprallt und hat sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu wenden.

Ravensburg

Nach Parkunfall geflüchtet

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montagvormittag, zwischen 11.00 und 11.35 Uhr, einen auf dem Parkplatz des Gentner-Center in der Ziegelstraße abgestellten Daimler-Benz angefahren und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise bittet auch in diesem Fall das Polizeirevier Ravensburg

Ravensburg

Alkoholisierter Autofahrer

Deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung konnten Beamte des Polizeireviers bei einem 64-jährigen Autofahrer feststellen, den sie in der Nacht zum Montag, gegen 02.30 Uhr, in der Schubertstraße kontrollierten. Nach einem positiven Alkoholtest veranlassten die Polizisten bei dem Autofahrer die Entnahme einer Blutprobe, behielten den Führerschein ein und untersagten die Weiterfahrt.

Weingarten

Auto beschädigt

Sachschaden von mehreren hundert Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der am Sonntagabend, zwischen 20.00 und 22.30 Uhr, an einem gegenüber einer Gaststätte in der Danziger Straße abgestellten Auto einen Scheibenwischer abriss und danach den Wischerarm auf die Windschutzscheibe schlagen ließ. Dadurch erhielt diese einen Riss. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu wenden.

Weingarten

Einbruch in Kellerraum

Über das vergangene Wochenende sind unbekannte Täter über eine Tiefgarage gewaltsam in einen Kellerraum eines Wohngebäudes in der Sankt-Longinus-Straße eingedrungen und haben daraus einen dunkelgrauen Standtresor mit einem Gewicht von etwa 135 Kilogramm entwendet. Personen, die zwischen Samstagvormittag und Montagmittag Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Tresors, in dem sich persönliche Papiere, Münzen und Briefmarken sowie zwei Festplatten befanden, geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, in Verbindung zu setzen.

Weingarten

Versuchter Reifendiebstahl

Nachdem sie mit einem Bolzenschneider den Metallzaun eines Außenlagers einer Firma in der Sauterleutestraße aufgetrennt hatten, betraten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende das Firmengelände und legten Lkw-Reifen im Gesamtwert von rund 8.000 Euro für den Abtransport bereit. Offensichtlich wurden die Täter jedoch gestört, weshalb sie von ihrem weiteren Vorhaben abließen und ohne Beute flüchteten. Personen, die von Freitagabend bis Montagmorgen Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, aufzunehmen.

Weingarten

Betrunkener Autofahrer

Alkohol war bei einem Verkehrsunfall im Spiel, der sich am Montagvormittag, gegen 10.50 Uhr, in der Ravensburger Straße ereignete. Der 59-jährige Lenker eines Pkw hatte die Ravensburger Straße in Richtung Ravensburg befahren und war an der roten Ampel, in Höhe des Krankenhauses 14 Nothelfer, auf den Pkw einer 61-jährigen Autofahrerin aufgefahren. Eine Streifenwagenbesatzung, die den Unfall beobachtet hatte, konnte bei dem 59-Jährigen erhebliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung feststellen. Nach einem Alkoholtest, der über 1,7 Promille ergab, veranlasste die Polizei bei dem Pkw-Lenker die Entnahme einer Blutprobe, beschlagnahmte den Führerschein und stellte die Fahrzeugschlüssel sicher.

Bad Waldsee

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von rund 14.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am heutigen Dienstagmorgen, gegen 06.00 Uhr, bei Bad Waldsee ereignet hat. Ein 33-jähriger Pkw-Lenker hatte den Gemeindeverbindungsweg von Atzenreute-Dinnenried in Richtung B 30 befahren und an der Kreuzung in Gaisbeuren den Vorrang eines von links aus Richtung Bergatreute kommenden 44-jährigen Autofahrers missachtet. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand wirtschaftlicher Totalschaden am Pkw des 33-Jährigen. Personen kamen bei dem Zusammenstoß nicht zu Schaden.

Aulendorf

Fahrzeugbrand

Sachschaden von mehreren tausend Euro ist am Montagnachmittag, gegen 12.45 Uhr, bei einem Fahrzeugbrand in der Hillstraße entstanden. Ein 61-jähriger Pkw-Lenker war stadteinwärts gefahren und hatte plötzlich Rauch aus dem Motorraum aufsteigen sehen. Zufällig vorbeifahrende Rettungssanitäter des Malteser Hilfsdienstes, die mit einem Feuerlöscher die Flammen eindämmten, sowie die Freiwillige Feuerwehr Aulendorf, konnten ein Übergreifen des Feuers auf den Fahrgastraum verhindern.

Wangen

Unachtsam eingefahren

Sachschaden von nahezu 5.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend, gegen 16.25 Uhr, in der Straße "Am Waltersbühl" entstanden. Ein 58-jähriger Pkw-Lenker war von einem Parkplatz kommend nach links in die Straße eingefahren und hatte hierbei einen 45-jährigen Autofahrer übersehen. Die beiden Autos, die nach der Kollision nicht mehr fahrbereit waren, mussten von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden.

