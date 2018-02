POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots) -

Friedrichshafen

Müllcontainer in Brand

Zu einem Feuerwehreinsatz wegen eines brennenden Müllcontainers kam es am Montag gegen 13.00 Uhr in der Otto-Lilienthal-Straße. Der Fahrer eines Entsorgungsunternehmens wollte den Container gerade bei einer Firma abholen, als er den Brand bemerkte und daraufhin den Container mit seinem Muldenkipper von der Hauswand wegzog, damit die Flammen nicht auf das Haus übergreifen konnten. Ein Mitarbeiter der Firma bekämpfte den Brand anschließend mit einem Feuerlöscher. Die Brandursache ist unbekannt, ein Fremdschaden ist nicht entstanden. Die Feuerwehr Friedrichshafen war mit fünf Einsatzkräften und einem Fahrzeug vor Ort.

Friedrichshafen

Teurer Schlüsseldienst

Ermittlungen wegen Wucher wurden gegen bislang unbekannte Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes eingeleitet, die am Sonntag gegen 17.30 Uhr einen völlig überteuerten Preis für das Öffnen einer Haustür verlangten. Der Bewohner hatte sich zuvor aus seinem Haus ausgeschlossen und über das Internet einen Schlüsseldienst gefunden. Nach ca. einer Stunde kamen zwei Männer mit einem Pkw zum Haus, öffneten die Tür in etwa drei Sekunden und stellten anschließend eine Rechnung über rund 500 Euro aus. Diese Rechnung bezahlte der Geschädigte in bar. Laut Rechnung handelt es sich bei dem beauftragten Schlüsseldienst um eine Firma aus dem Ruhrgebiet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Vermutlich beim Ausparken hat am Montag im Zeitraum von 08.45 Uhr bis 13.00 Uhr ein unbekannter Fahrzeuglenker auf dem Parkplatz eines Textilgeschäfts in der Rheinstraße einen geparkten BMW Mini Cooper beschädigt. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 800 Euro. Hinweise zum Verursacher sind an die Polizei Friedrichshafen, Tel. 07541 701-0, erbeten.

Tettnang

Rauch zieht in Gaststätte

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Montag gegen 19.45 Uhr in einer Gaststätte am Bärenplatz, weil dort Rauch aus dem Keller drang. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Haufen Laub vor einem Kellerfenster in Brand geraten war. Das Laub hatte sich vermutlich durch eine weggeworfene Zigarette entzündet. Durch das Kellerfenster zog der Rauch dann in die Gaststätte. Alle Personen hatten rechtzeitig das Gebäude verlassen, es entstand keinerlei Sachschaden. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeug und 38 Einsatzkräften vor Ort.

Salem-Mimmenhausen

Schafe getötet

Vermutlich von einem Hund gerissen wurden am Wochenende zwei Kamerunschafe im Bereich Leopoldsberg. Der Besitzer fand in der Nacht von Freitag auf Samstag ein getötetes Schaf, von Samstag auf Sonntag ein weiteres totes Schaf, das teilweise aufgefressen war. Der hinzugezogene Jagdpächter kam bei seiner Begutachtung der Schafe zum Schluss, dass es sich bei dem Riss um Hundespuren handeln könnte. Sachdienliche Hinweise sind an den Polizeiposten Salem, Tel. 07553 8269-0, erbeten.

Salem

Einbruch in Keller

Aus einem Kellerabteil in der Abt-Thomas-Straße haben unbekannte Täter am Montag zwischen 07.45 Uhr und 09.00 Uhr mehrere Werkzeuge entwendet. Sachdienliche Hinweise sind an den Polizeiposten Salem, Tel. 07553 8269-0, erbeten.

Sipplingen

Einbruch in Baucontainer

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Donnerstag, 17.00 Uhr, bis Montag, 08.30 Uhr, in einen Baucontainer einer Baustelle zur Felsabsicherung an der B 31 eingebrochen und haben ein Notstromaggregat sowie zwei Arbeitsjacken entwendet. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe sind an das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551 804-0, erbeten.

Überlingen

Wertsachen aus Fahrzeugen gestohlen

Mit mehreren Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen hatten es am Montagvormittag Polizeibeamte des Reviers Überlingen zu tun. Zwischen 10.30 Uhr und 11.45 Uhr entwendete ein unbekannter Täter aus einem unverschlossenen VW-Transporter in der Garage des Städtischen Museums einen Bundeswehrrucksack, dieser wurde später ohne Wertsachen aufgefunden. Am Tatort wurde ein Mann gesehen, bei dem es sich eventuell um den Täter handeln könnte. Er wird beschrieben als 30-35 Jahre alt, bekleidet mit grauer Jacke und grauer Mütze, schwarzer, spitz zulaufender Vollbart. In der Wiestorstraße wurde zwischen 08.00 Uhr und 11.30 Uhr aus einem VW Pritschenwagen ebenfalls ein Rucksack mit Geldbeutel, Bankkarten und Ausweispapieren gestohlen. In der Krummebergstraße entwendete der Täter aus einem Lkw-Pritschenwagen einen Geldbeutel mit einem dreistelligen Bargeldbetrag, in der Seestraße am Kreisverkehr der Post wurde ebenfalls eine Geldbörse aus einem Baustellenfahrzeug gestohlen. Hinweise sind an die Polizei Überlingen, Tel. 07551 804-0, erbeten.

Überlingen

Arzthelferin geschlagen

Eine 17-jährige Jugendliche wurde am Montag gegen 11.30 Uhr wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt. Sie soll in einer Überlinger Arztpraxis eine Arzthelferin angegriffen und geschlagen haben. Die Jugendliche war offenbar nicht damit einverstanden, dass gegen sie ein Hausverbot wegen Beleidigung der Arzthelferinnen bei einem früheren Termin ausgesprochen wurde.

Überlingen

Unfallflucht

Um Hinweise zu einer Unfallflucht am Freitag gegen 08.00 Uhr im Bereich der Alten Owinger Straße/Nellenbachstraße bittet die Polizei Überlingen. Ein unbekannter Sattelzuglenker, der sich offenkundig verfahren hatte, beschädigte bei seiner Irrfahrt einen Hydranten, einen Gullischacht und schließlich einen Holzzaun. Die Schadenssumme beträgt rund 1500 Euro. Bei dem Sattelzug soll es sich um ein Fahrzeug mit roter Plane mit schwarzer Aufschrift gehandelt haben. Hinweise sind an das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551 804-0, erbeten.

Markdorf

Einbrecher gescheitert

Gescheitert sind bislang unbekannte Täter, die am Montag zwischen 07.00 Uhr und 08.45 Uhr versuchten, eine Hauseingangstür in der Straße "Bergheim" aufzuhebeln, um in das Gebäude einzubrechen. Trotz brachialer Gewalt, gab die Tür nicht nach und die Täter flüchteten ohne Beute. Sachdienliche Hinweise sind an das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551 804-0, erbeten.

Uhldingen-Mühlhofen

Alkoholfahrt

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich eine 39-jährige Pkw-Lenkerin verantworten, die am Dienstag gegen 00.10 Uhr im Bereich der Alten Uhldinger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Die Beamten stellten Alkoholgeruch fest, ein durchgeführter Test ergab etwa ein Promill. Aus diesem Grund wurde die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus veranlasst. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein und untersagtem die Weiterfahrt.

Markdorf

Streit eskaliert

Wegen nichtiger Meinungsverschiedenheiten ist am Montag gegen 23.30 Uhr ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert, so dass schließlich Beamte des Polizeireviers Überlingen eingreifen mussten. Ein 27-jähriger Mann soll in seiner Wohnung einen 31-jährigen Bekannten leicht verletzt haben und zudem eine Tür eingetreten haben. Der 27-Jährige wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.

