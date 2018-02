POL-KN: Meldung aus dem Bodenseekreis - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 31

Konstanz (ots) - Eriskirch

Tödlicher Verkehrsunfall

Noch an der Unfallstelle erlag ein 69-jähriger Autofahrer seinen schweren Verletzungen, die er sich heute Nachmittag gegen 13.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 31 bei Eriskirch zugezogen hatte. Der Mann war von Lindau kommend in Richtung Friedrichshafen gefahren und kurz vor Eriskirch aus bislang unbekannter Ursache kontinuierlich auf die Gegenfahrspur geraten, wo er seitlich mit dem Lkw eines entgegenkommenden 64-jährigen Fahrers zusammenstieß. Dieser hatte noch versucht auszuweichen, konnte aber die Kollision nicht mehr verhindern. Der 69-Jährige wurde bei dem Aufprall eingeklemmt und musste von den Freiwilligen Feuerwehren Friedrichshafen, Eriskirch, Langenargen und Kressbronn aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des 69-Jährigen feststellen. Sowohl am Pkw als auch am Lkw entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in der Gesamthöhe von rund 18.000 Euro. Während der Einsatzmaßnahmen, die vermutlich noch eine Stunde andauern, musste die Bundesstraße zwischen den Abfahrten Langenargen-Oberdorf und Eriskirch voll gesperrt werden.

Urbat, Tel. 07531 995 1017

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell