POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Alkoholisierte Autofahrerin

Deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung stellten Beamte des Polizeireviers in der Nacht zum Dienstag gegen 01.00 Uhr bei der Überprüfung einer 51-jährigen Autofahrerin in der Allensteiner Straße fest. Nach einem positiven Alkoholtest veranlassten die Polizisten bei der Pkw-Lenkerin die Entnahme einer Blutprobe, behielten den Führerschein ein und untersagten die Weiterfahrt.

Moos

Diebstahl auf Baustelle

Über das vergangene Wochenende sind unbekannte Täter in ein im Bau befindliches Gebäude in der Straße "Im Moosfeld" eingedrungen und haben zwei Räume aufgebrochen, aus denen sie Baumaschinen, Lampen und Gipser-Material im Gesamtwert von rund 2.000 Euro entwendeten. Personen, die zwischen Freitagabend und Montagmorgen Verdächtiges bei der Baustelle beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735/97100, in Verbindung zu setzen.

Rielasingen-Worblingen

Geldbeuteldiebstahl

Während des Einkaufs einer 73-jährigen Frau hat ein unbekannter Täter am Montagmorgen gegen 09.00 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Werner-von-Siemens-Straße in Worblingen deren Geldbeutel mit rund 40 Euro Bargeld sowie diversen Geldkarten und persönlichen Papieren entwendet. Die schwarze Geldbörse in der Größe eines Bedienungsgeldbeutels hatte wahrscheinlich ein Stück aus der Außentasche der Jacke der 73-Jährigen herausgeschaut. Personen, die den Diebstahl beobachtet haben oder sonst sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731/917036, in Verbindung zu setzen.

Stockach

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von rund 5.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Montagmorgen, gegen 08.30 Uhr, an der Einmündung Mozartstraße/Goldäcker ereignete. Der 44-jährige Lenker eines Pkw war von der Mozartstraße kommend nach rechts in die Straße "Goldäcker" abgebogen und hatte hierbei einen 39-jährigen Autofahrer übersehen, der in Richtung Tuttlinger Straße unterwegs war. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt.

Stockach

Pkw-Lenker fährt auf

Nicht mehr fahrbereit war der Pkw eines 30-Jährigen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen, gegen 09.00 Uhr, in der Meersburger Straße ereignet hat. Der Mann war von der Zielstraße kommend in Espasingen Richtung Kreuzung Meersburger Straße gefahren und hatte dort irrtümlich angenommen, dass eine vorausfahrende 53-jährige Autofahrerin ohne anzuhalten in den Kreuzungsbereich einfährt. Er prallte deshalb auf das stehende Fahrzeug der Pkw-Lenkerin, wobei ein Gesamtsachschaden von über 5.000 Euro entstand. Das Auto des 30-Jährigen musste aufgeladen und abtransportiert werden.

Orsingen-Nenzingen

Einbruch in Baucontainer

Vermutlich in der Nacht zum Montag hat ein unbekannter Täter auf einer Baustelle im Industriegebiet Hardt drei Baucontainer aufgebrochen. Während er aus einem Bürocontainer drei Metallverpackungskisten entwendete, ist aus den beiden anderen Baucontainern nach bisherigen Erkenntnissen nichts gestohlen worden. Personen, die zwischen Sonntag und Montagvormittag Verdächtiges bei der Baustelle in der Straße "Franz-Ziwey-Ring" beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu wenden.

Bodman-Ludwigshafen

Arbeitsunfall

Mit einem gebrochenen Bein musste am Montagvormittag gegen 10.50 Uhr ein 29-jähriger Arbeiter nach einem Unfall auf einer Baustelle in der Burgstraße ins Krankenhaus gebracht werden. Beim Aufladen eines Baucontainers auf einen Lkw riss ein Zurrband, mit dem die Treppe des Containers gesichert war, weshalb diese zu Boden fiel und dabei den 29-Jährigen am Bein traf. Ob bei den Arbeiten gegen Unfallverhütungsvorschiften verstoßen wurde, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

Volkertshausen

Unachtsam überholt

Nicht auf den nachfolgenden Verkehr geachtet hat der 32-jährige Lenker eines Lieferwagens, der am Montagabend gegen 16.50 Uhr die A 98 von Stockach kommend in Richtung Singen befuhr und einen auf der rechten Fahrspur vorausfahrenden Lkw überholen wollte. Als er dazu unvermittelt ausscherte, musste ein 42-jähriger nachfolgender Autofahrer eine Vollbremsung durchführen. Dennoch gelang es ihm nicht, eine Kollision zu verhindern. Durch den Aufprall wurde der Pkw-Lenker leicht verletzt. An seinem Fahrzeug, das nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Schaden an dem Lieferwagen beläuft sich auf etwa 500 Euro.

