POL-KN: Weitere Meldung für den Landkreis Ravensburg

Wilhelmsdorf

Suchaktion im Ried

Zu einem massiven Einsatz von Polizei-, Feuerwehr- und Rettungskräften kam es am Samstag gegen 19.00 Uhr im Bereich des Rieds. Anrufer hatten per Notruf mitgeteilt, dass sie vermuten, dass dort aufgrund einer dunklen Stelle eine Person etwa 30 bis 40 Meter vom Ufer entfernt im Eis eingebrochen ist. Im Laufe des Rettungseinsatzes konnten jedoch weder durch Feuerwehrleute noch durch Taucher der DLRG Hinweise auf eine eingebrochene Person festgestellt werden. Auch die Besatzung eines hinzugezogenen Polizeihubschraubers konnte keine Einbruchstellen im Eis feststellen. Der Einsatz, an dem 67 Feuerwehrkräfte, 15 Einsatzkräfte des DRK und 13 Einsatzkräfte der DLRG beteiligt waren, wurde gegen 20.30 Uhr beendet mit dem Ergebnis, dass es keine Anhaltspunkte für eine im Eis eingebrochene Person gibt.

