POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Wangen

Unfallflucht

Nach Zeugen eines Unfalls am Samstag zwischen 16.00 Uhr und 16.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße "Im Haidösch" sucht derzeit die Polizei Wangen. Ein unbekannter Autolenker hatte einen geparkten, schwarzen Fiat gestreift und dabei einen Schaden von rund 500 Euro verursacht. Am Fiat fanden sich weiße Lackantragungen. Hinweise an das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 984-0.

Isny

Frau bedroht

Weil er seine Nachbarin bedroht haben soll, wurde ein 56-jähriger Mann am Samstag gegen 20.15 Uhr in polizeilichen Gewahrsam genommen. Der mit 2,7 Promille Atemalkoholgehalt stark betrunkene Mann soll die Frau in einem Streit um Geld mit einem Klappmesser bedroht haben. Beim Eintreffen der Streifen zeigte er sich gegenüber den Polizeibeamten einsichtig und war damit einverstanden, zum Zweck der Ausnüchterung eine Nacht im Gewahrsam zu verbringen. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Bedrohung erstattet.

Kißlegg

Vermeintlicher Pkw-Brand entpuppt sich als Funken

Ein Anrufer teilte am Sonntag gegen 20.45 Uhr per Notruf mit, dass im Bereich Bärenweiler ein Feuer ausgebrochen sei, vermutlich stünde ein Pkw in Flammen. Die Feuerwehr Kißlegg rückte daraufhin mit 17 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus. Die Überprüfung ergab, dass dort der vor einer Woche ausgefallene Funken nachgeholt wurde und es versäumt worden war, die Leitstelle Oberschwaben davon zu benachrichtigen.

Leutkirch

Auto abgedrängt

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Samstag gegen 18.00 Uhr auf der A 96 zwischen Leutkirch-West und Aichstetten beim unachtsamen Überholen einen 29-jährigen Audi-Fahrer abgedrängt, dieser prallte in die Mittelleitschiene, am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Bei dem Verursacher-Fahrzeug soll es sich um einen dunklen SUV von BMW mit österreichischer Zulassung handeln. Hinweise sind an das Verkehrskommissariat Kißlegg, Tel. 07563 9099-0, erbeten.

