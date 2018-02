POL-KN: Erste Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) -

Ravensburg

Nach Streifunfall geflüchtet

Unfallflucht beging ein unbekannter Autolenker am Freitag zwischen 10.30 Uhr und 13.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Georgstraße. Der Lenker hatte offenbar beim Ausparken einen VW an der hinteren linken Seite gestreift und dabei einen Schaden von rund 800 Euro verursacht. In dem beschädigten Bereich fanden sich rosafarbene Lackanhaftungen. Sachdienliche Hinweise sind an das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-0, erbeten.

Ravensburg

Unter Drogen und Alkohol am Steuer

Anhaltspunkte für eine Alkohol- und Drogenbeeinflussung stellten Beamte des Polizeireviers Ravensburg bei einem 25-jährigen Autofahrer während einer Verkehrskontrolle am Samstag gegen 06.00 Uhr in der Jahnstraße fest. Ein Atemalkoholtest ergab rund 0,8 Promille, der Drogentest verlief positiv auf Amphetamine. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus und untersagten die Weiterfahrt.

Ravensburg

Von Unfallstelle geflüchtet

Ein auf dem Scheffelplatz abgestellter parkender BMW Mini wurde im Zeitraum von Donnerstag, 20.00 Uhr, bis Samstag, 14.00 Uhr, von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker beim Ein- oder Ausparken beschädigt. An der hinteren Stoßstange entstand ein Schaden von rund 600 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-0, entgegen.

Ravensburg

Mann angegriffen und verletzt

Offenbar ohne Vorwarnung und grundlos hat ein unbekannter Täter am Samstag vor einem Supermarkt in der Weißenauer Straße einen 40-jährigen Mann geschlagen und ihn am Kopf verletzt. Der 40-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Hinweise zum Angreifer sind an das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-0, erbeten.

Ravensburg

Rauchgasvergiftung

Eine durch Rauchgase verletzte Person und rund 40.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Kellerbrandes am Sonntag gegen 10.00 Uhr in der Josef-Strobel-Straße. Das Feuer entstand nach ersten Ermittlungen im Bereich eines Kohleofens. Der Mieter und sieben weitere Personen konnten sich aus dem Keller ins Freie retten und zuvor noch die übrigen Hausbewohner warnen. Der Mieter erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch den Brand wurde der Kellerraum samt Inventar gänzlich zerstört. Das Treppenhaus sowie insgesamt zwei als Büroräume vermietete Wohnungen sowie zwei weitere Wohnungen wurden durch Verrußung ebenfalls beschädigt, sodass diese derzeit nicht bewohnbar sind. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Bad Wurzach

Von der Straße abgekommen

Aufgrund starker Schneeverwehungen kam ein 40-jähriger Mercedesfahrer am Samstag gegen 10.15 Uhr auf der L 309 zwischen Seibranz und Unterzell von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Alle Insassen des Pkw blieben glücklicherweise unverletzt, es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Baienfurt

Frontalkollision

Zwei verletzte Pkw-Lenker und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Freitag gegen 12.15 Uhr auf der L 317 zwischen Unterankenreute und Weingarten. Kurz nach der Ortschaft Neuhaselhaus geriet eine 61-jährige Nissan-Lenkerin aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einer 38-jährigen Citroen-Lenkerin, die in Fahrtrichtung Unterankenreute unterwegs war. Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Unfallbeteiligte leicht verletzt und zur Erstversorgung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden jeweils in einer Höhe von 7500 Euro.

Altshausen

Mann in Gewahrsam genommen

Ein 34-jähriger, stark alkoholisierter Mann wurde am Samstag gegen 01.30 Uhr von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen, nachdem er sich zuvor den polizeilichen Maßnahmen widersetzt und weitere Personen bedroht hatte. Der Polizeieinsatz erfolgte aufgrund einer Körperverletzung, die der Mann gegen 0.30 Uhr im Bereich des Geländes einer Suchthilfeeinrichtung begangen haben soll. Der 34-Jährige wird verdächtigt, einen 47-Jährigen im Verlauf eines Streits geschlagen zu haben, dieser musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizeibeamten brachten den Mann zur ärztlichen Untersuchung und nahmen ihn anschließend auf richterliche Anordnung bis zum nächsten Tag in Gewahrsam.

Weingarten

Fünf Autos beschädigt

Einen Sachschaden von rund 10.000 Euro an fünf Pkw verursachte ein 89-jähriger Pkw-Lenker am Samstag gegen 12.00 Uhr in der Liebfrauenstraße. Der Mann fuhr rückwärts aus einer Parkfläche und prallte zunächst gegen einen gegenüberstehenden Anhänger. Anschließend fuhr er noch etwa 20 Meter weiter rückwärts und stieß gegen die Front eines Audi und eines Dacia. In weiterer Folge fuhr der Senior wieder vorwärts und prallte hierbei noch gegen das linke Heck eines VW. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizeibeamten Anhaltspunkte, welche die Annahme rechtfertigten, dass der 89-Jährige aus körperlichen und altersbedingten Gründen nicht mehr geeignet ist, ein fahrerlaubnispflichtiges Kfz zu führen. Im Verlauf des anschließenden Gesprächs verzichtete er freiwillig auf seine Fahrerlaubnis.

Bergatreute

Unfall auf glatter Fahrbahn

Bei einem Unfall am Samstag gegen 17.30 Uhr auf der L 314 zwischen Bergatreute und Roßberg wurden zwei Pkw-Insassen verletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die 21-jährige Lenkerin hatte im Bereich der Einfahrt nach Engetsweiler in einer Rechtskurve aufgrund schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Der Wagen geriet ins Schleudern, überschlug sich und blieb schließlich im angrenzenden Acker stehen. Die Lenkerin sowie deren Beifahrerin wurden augenscheinlich leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Argenbühl

Scheiben zerstört

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitag, 20.30 Uhr, bis Samstag, 14.00 Uhr, drei Verbundglasscheiben im Eingangsbereich der Turn- und Festhalle Christazhofen beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 984-0, entgegen.

