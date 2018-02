Konstanz (ots) - Überlingen

Gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigungen

Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Freitag gegen 23.00 Uhr im Bereich des ZOB eine aus etwa 30 Jugendlichen bestehende Personengruppe in Streit, aus der sich eine handfeste Auseinandersetzung entwickelte. Dabei gingen einzelne Beteiligte auch auf einen auf einer Bank sitzenden, unbeteiligten Jugendlichen los und schlugen und traten auf ihn ein. Außerdem wurde ein vorbeifahrender Pkw angehalten und gegen dessen Beifahrertüre getreten. Anschließend trennte sich ein Teil der Gruppe und flüchtete in Richtung Feuerwehr. Dort kam es zwischen einem 19-Jährigen und einem 18-Jährigen und der flüchtenden Personengruppe zu einer erneuten Auseinandersetzung, bei der auch Pfefferspray verwendet wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen dürften diese beiden Tatverdächtigen wenig später in der Spitalgasse auf einen 22-Jährigen getroffen und mit ihm ebenfalls in Streit geraten sein. Dabei wurde dieser durch ein Messerstich verletzt und musste im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen und die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt werden. Gegen die Personen wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurde im Stadtgebiet verstärkt polizeiliche Präsenz gezeigt, um erneute tätliche Auseinandersetzungen zu verhindern. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Vorfällen am ZOB, dem Bereich der Feuerwehr und der Spitalgasse machen können, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0 zu melden.

Leitender Oberstaatsanwalt Dr. Roth 07531/280-2000

Mayer

Tel. 07531/995-1014

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531/995-1012

E-Mail: konstanz.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell