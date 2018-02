POL-KN: Meldung aus dem Bereich Sigmaringen

Konstanz (ots) - Meßkirch

Gartenhaus geriet in Brand

Aus bislang ungeklärter Ursache fing am Sonntag gegen 12.45 Uhr im Brucköschweg ein Gartenhaus Feuer. Durch den Brand wurde das Gartenhaus samt Inventar stark beschädigt, der hierbei entstandene Schaden beträgt etwa 2000 Euro. Das Gartenhaus wurde durch einen Holzofen beheizt. Ein Ausbreiten der Flammen konnte durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt.

Sigmaringen

Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung

Ein 44-jähriger Toyota-Fahrer fuhr am Sonntag gegen 11.00 Uhr die Straße "Am Riedbaum" in Richtung Binger Straße. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah er den von rechts aus der Sutorstraße kommenden, bevorrechtigten 59-jährigen Mercedes-Lenker. Ein Schaden von etwa 1500 Euro war die Folge des Zusammenstoßes.

Pfullendorf

Auffahrunfall

Vermutlich weil er einen kurzen Moment unaufmerksam war fuhr am Freitag gegen 16.30 Uhr ein 76-jähriger VW-Fahrer am Kreisverkehr aus Richtung Otterswang auf den vor ihm wartenden BMW auf. Beide Fahrzeuge fuhren über die Ortsumfahrung L194 an den Kreisverkehr heran. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von 4500 Euro.

Illmensee

Pkw-Lenker übersieht Autofahrer

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von rund 6000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Freitagnachmittag gegen 16.45 an der Kreuzung K 8270 Richtung Volzen und der L 207a. Der 20-jährige VW-Fahrer hielt zunächst an der Stoppstelle und fuhr gerade wieder an um die L 207a in Richtung Pfullendorf zu queren, als er die von rechts kommende 51-jährige Renault-Fahrerin übersah. Durch den Aufprall kam der Renault von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals im Acker. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der nicht mehr fahrbereite Renault wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert.

Hettingen

Pkw überschlagen, zwei leicht Verletzte

Ein wirtschaftlicher Totalschaden und zwei leicht verletzte Personen sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Sonntag gegen 15.15 Uhr auf der K8201 kurz nach dem Ortsende Inneringen in Richtung Bingen. In einer dortigen Senke fuhr eine 57-jährige Opel-Fahrerin in eine Schneeverwehung und ihr Wagen geriet dabei ins Schleudern. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte an einer Böschung auf die linke Fahrzeugseite. Durch den Unfall wurden die Fahrerin und Beifahrerin leicht verletzt. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde durch einen Abschleppdienst geborgen und abtransportiert.

