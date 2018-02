POL-KN: Pressemeldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Friedrichshafen Unfall nach Ausfahrt aus einem Grundstück Beim Rückwärtsfahren aus einer Parkbucht in der Olgastraße hat am Freitag gegen 13 Uhr ein 19-jähriger Citroen-Fahrer, vermutlich einen vorbeifahrenden VW eines 25-Jährigen übersehen. Dadurch kam es zu einem Zusammenprall bei dem ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro entstand.

Friedrichshafen

Auffahrunfall Zwei Leichtverletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Freitag gegen 16.30 Uhr auf der Charlottenstraße in Richtung Stadtmitte. Ein 23-jähriger VW-Fahrer fuhr vermutlich wegen eines kurzen Augenblicks der Unachtsamkeit auf die vor ihm wartende 36-jährige Ford-Fahrerin auf. Durch den Aufprall wurden die Fahrerin und eine Mitfahrerin leicht verletzt.

Friedrichshafen

Weiterer Auffahrunfall

Vermutlich weil ein 22-jähriger Hyundai-Fahrer den vor ihm haltenden Pkw VW, am Freitag gegen 14.45 Uhr in der Grötzelstraße zu spät erkannte fuhr er auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde der Fahrer des VW leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Friedrichshafen

Täter widersetzt sich bei Festnahme

Zeugen beobachteten wie am Samstag gegen 22.00 Uhr zwei männliche Personen, gegen eine Jalousie des Zeppelin-Museums getreten haben und diese beschädigten, sie verständigten die Bundespolizei woraufhin eine Streife die Situation überprüfte. Ein 19-Jähriger konnte nach kurzer Flucht in der Montfortstraße gestellt werden. Bei der Festnahme setze sich der Tatverdächtige mit Tritten zur Wehr, hierbei wurde eine Sprechgarnitur des Funkgerätes beschädigt. Zwei verständigte Streifen des Polizeireviers Friedrichshafen kamen dazu und der 19-Jährige konnte gebändigt werden. Der entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro. Gegen die Tatverdächtigen wird wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollzugsbeamte ermittelt, sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Meersburg

Parkendes Fahrzeug beschädigt und davon gefahren

Ein unbekannter Fahrzeuglenker fuhr am Sonntag zwischen 11.15 Uhr und 14.50 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in der Daisendorfer Straße, vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten Pkw Audi und hat dabei einen Fremdschaden von rund 3000 Euro angerichtet. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0 entgegen.

Meersburg

Einbruch in Firmengebäude

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Samstag auf Sonntag, über ein zuvor aufgebrochenes Fenster, in die Räumlichkeiten einer Firma in der Torenstraße ein. Im Gebäude wurden mehrere Türen beschädigt und Räume durchsucht. Was die Täter in dem Areal suchten ist nicht bekannt. Personen, die in dem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0 zu melden.

