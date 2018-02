POL-KN: Meldungen für den Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Konstanz

Kellerabteile aufgebrochen

Mit brachialer Gewalt ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Straße Oberstegle mehrere Kellerabteile aufgebrochen. Ob Gegenstände entwendet wurden, muss noch festgestellt werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Radolfzell

Taxifahrer geprellt

Nur 20 Euro des geforderten Fahrpreises von 60 Euro hat ein 48-jähriger, alkoholisierter Mann einem Taxifahrer gegeben, der ihn am Montag, gegen 02.00 Uhr, von Konstanz nach Böhringen gefahren hatte. Anschließend versuchte der Fahrgast zu flüchten, konnte von dem Taxifahrer jedoch eingeholt und der verständigten Streife übergeben werden. In deren Beisein bezahlte er den Restbetrag. Gegen den Mann wird dennoch wegen Betrugsverdacht ermittelt.

Radolfzell

Wohnungseinbruch

Durch Aufhebeln der Terrassentür ist ein unbekannter Täter im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag gewaltsam in eine Wohnung in der Ekkehardstraße 39 eingedrungen. Ob aus der Wohnung Gegenstände fehlen, steht, ebenso wie die Höhe des verursachten Sachschadens, noch nicht fest.

Radolfzell

Kind von PKW erfasst

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Samstagvormittag, gegen 10.15 Uhr, an der Fußgängerampel der Bodanrückstraße/Verenaweg ein 2-jähriges Kind verletzt wurde. Nach den bisherigen Ermittlungen wartete das Kind im Beisein des Vaters an der Fußgängerampel auf das Grünlicht, betrat anschließend die Fahrbahn und wurde dabei von einem in Richtung Konstanz fahrenden Audi erfasst und zu Boden geschleudert. Nach einer notärztlichen Erstversorgung musste das Kind mit vermutlich nur leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am PKW entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Zur Klärung der Frage der Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt für die jeweiligen Beteiligten werden dringend Zeugen gesucht und gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu melden.

Singen

Auto demoliert

Vermutlich von sinnloser Zerstörungswut getrieben haben unbekannte Täter in der Nacht zum Montag einen auf dem Park + Ride Parkplatz an der Abfahrt der B33/ Steißlingen abgestellten VW Passat demoliert. Dabei wurde mit einem Gegenstand auf die Karosserie und nahezu sämtliche Scheiben eingeschlagen und die Seitenspiegel abgetreten. Außerdem haben die Täter alle vier Reifen zerstochen und aus dem Fahrzeug ein Navigationsgerät und eine gelbe Rundumleuchte entwendet. Der Gesamtschaden wird auf rund 8000 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Verkehrszeichen umgefahren und geflüchtet

Dank der Beobachtung eines aufmerksamen Zeugen konnte am Samstagnachmittag ein Peugeotfahrer ermittelt werden, der gegen 14.15 Uhr, beim Rückwärtsfahren in der Industriestraße ein Verkehrszeichen umgefahren hatte. Der Mann stieg an der Unfallstelle aus, begutachtete den Schaden, und fuhr anschließend ohne weitere Maßnahmen davon. Gegenüber den Beamten räumte er den Sachverhalt ein. An seinem Fahrzeug konnte ein entsprechender Schaden in Höhe von rund 1000 Euro festgestellt werden.

Singen

Fahrzeug gestreift und geflüchtet

Beim Vorbeifahren hat am Samstag, gegen 04.15 Uhr, ein Sprinter auf Höhe der Rielasinger Straße 142 einen am Fahrbahnrand geparkten Mini gestreift und an der gesamten linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Ohne sich um den Sachverhalt zu kümmern, fuhr der Sprinterfahrer in Richtung Feldstraße davon. Der Mini, an dem Betriebsflüssigkeiten ausgelaufen sind, musste abgeschleppt werden. Das mutmaßliche Verursacherfahrzeug mit entsprechenden Schäden konnte nach einem Hinweis gegen 05.30 Uhr in einem Innenhof in der Berliner Straße aufgefunden werden. Die Ermittlungen, wer zum Unfallzeitpunkt das Fahrzeug gefahren hatte, sind aufgenommen. An den beiden Fahrzeugen wird der Schaden auf rund 13.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall in der Rielasinger Straße, oder das Abstellen des beschädigten Sprinters in der Berliner Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Hilzingen

Hundehalter entfernt sich nach Unfall

Ein nicht angeleinter größerer Hund ist am Samstagvormittag, gegen 10.15 Uhr, rund 100 Meter vor dem Ortsschild von Hilzingen auf die L190 gerannt und wurde dabei von einem aus Richtung Duchtlingen kommenden Opel Corsa erfasst. Der aus Sicht des Autofahrers von rechts auf die Straße rennende Hund lief nach dem Zusammenstoß zu seinem Besitzer, der auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite wartete. Obwohl durch den Zusammenstoß am PKW ein Schaden von rund 2500 Euro entstanden ist, machte der Hundehalter keinerlei Angaben zu seiner Person und lief mit seinem Hund davon. Der als "südländisch aussehend" beschriebene Hundehalter ist etwa 35 Jahre alt, etwa 165 cm groß und trug einem Anorak und eine braune Strickmütze. Bei dem größeren Hund mit schwarzem oder braunem Fell könnte es sich um einen Rottweiler oder eine Bulldogge gehandelt haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Hinweise auf den Hundehalter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Gottmadingen

Wohnungseinbruch

Auf Bargeld hatten es unbekannte Täter abgesehen, die sich am Sonntag, zwischen 10.00 Uhr und 20.00 Uhr, über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße Am Breitenstein verschafft haben. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Zimmer und Behältnisse und dürften dabei mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet haben. Ob noch weitere Gegenstände fehlen, muss noch festgestellt werden. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Eigeltingen

Gegen Leitplanken geprallt

Eine 18-jährige Peugeotfahrerin hat am Samstag, gegen 00.45 Uhr, aus Richtung Stockach kommend, auf Höhe Vordere Schweingruben bei Schneeverwehungen auf der B14 die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und prallte in die seitlichen Leitplanken. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt, an ihrem Fahrzeug dürfte ein Schaden von rund 3000 Euro entstanden sein.

