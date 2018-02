POL-KN: Pressemeldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots) - Überlingen

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker beschädigte am Samstag zwischen 14:10 und 14:35 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz eines Discounters im Oberriedweg ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug nicht unerheblich und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Etwaige Unfallzeugen werden daher gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Markdorf

Durch bislang unbekannte Täter wurde am Samstag in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 13:20 Uhr die Glasscheibe der Eingangstüre einer Bar in der Markdorfer Gehrenbergstraße, Ecke Untere Auen, beschädigt. Die Polizei erbittet Hinweise auf mögliche Tatverdächtige und bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

