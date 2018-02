POL-KN: Pressemeldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots) - Mengen

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagabend gegen 19 Uhr an der Kreuzung Beizkofer Straße/Karlstraße in Mengen ereignet hat. Den Ermittlungen der Polizei zufolge wollte die 24-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin aus der Karlstraße kommend die Beizkofer Straße überqueren und fuhr unter Missachtung der dortigen Stoppstelle ungebremst in die Kreuzung ein. Hierbei übersah sie einen auf der Beizkofer Straße befindlichen, vorfahrtsberechtigten Pkw, mit welchem ein jeweils 47 Jahre altes Ehepaar unterwegs war. Durch die folgende Kollision zogen sich sowohl der 21-jährige Beifahrer im Verursacherfahrzeug als auch der 47-jährige Fahrer des vorfahrtsberechtigten Pkws leichte Verletzungen zu. Nachdem der Verdacht im Raum steht, dass die 24-Jährige die Stoppstelle vorsätzlich missachtet haben könnte, wurde ihr Führerschein auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vor Ort einbehalten.

