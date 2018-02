POL-KN: Pressemeldungen aus dem Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz (ots) - Radolfzell

Schwere Verletzungen zog sich ein 35-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag gegen 14:45 Uhr auf einem Waldweg bei Radolfzell gegenüber dem Radolfzeller Waldfriedhof zu. Der Mann war mit seinem Traktor und einem mit Holz beladenen Anhänger auf dem Waldweg in Richtung L 220 unterwegs und verlor auf einem abschüssigen Abschnitt die Kontrolle über das Gespann. Der Traktor überschlug sich daraufhin, der 35-Jährige fiel von dem Fahrzeug und wurde unter dem Hinterrad des mitgeführten Anhängers eingeklemmt. Er musste durch die Feuerwehr Radolfzell befreit werden. Der Mann wurde durch den Unfall schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Da zur Versorgung und zum Transport des Patienten auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war, welcher auf der L 220 landete, musste die Strecke zwischen der Abfahrt B 33 und dem Kreisverkehr am Ortseingang von Radolfzell für ca. eine Stunde gesperrt werden.

Gaienhofen

Gleich zu zwei Brandeinsätzen mussten die Feuerwehren Gaienhofen, Horn und Gundholzen in der Nacht von Samstag auf Sonntag ausrücken. Zunächst brannte kurz vor Mitternacht ein privates Brennholzlager am Ortsausgang Gaienhofen in Richtung Weiler. Durch das Feuer wurden ein Großteil des gelagerten Holzes sowie der überdachte Unterstand zerstört. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Etwa um 01:40 Uhr erfolgte die erneute Alarmierung der Feuerwehr, diesmal in die Höristraße in Gaienhofen. Hier brannten auf einem Privatgrundstück gelagerte Holzscheite. Aufgrund der räumlichen Nähe zu einem Carport griffen die Flammen auch auf diesen über, eine weitere Brandausbreitung auf das angrenzende Wohnhaus konnte nur dank des schnellen Löscheinsatzes durch die Feuerwehr verhindert werden. Auch hier entstand erheblicher Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich. Da in beiden Fällen eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

