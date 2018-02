POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Hilzingen/Riedheim

Einbrüche in Wohnhäuser

Unbekannte Täter drangen am Freitagabend in zwei Wohnhäuser "Im Morgen" ein und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Die Hausbewohner waren nur für knapp 2 Stunden abwesend. Nachdem die Täter fündig wurden, entwendeten sie diverse Schmuckgegenstände, Bargeld, Laptop, Tablet, Mobiltelefon und verließen die Häuser offenbar über eine Terrassentür bzw. ein Fenster.

Singen

Gleichfalls eingebrochen wurde am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus in der La-Ciotat-Straße. Nach Durchsuchen von Schubladen und Schränken im gesamten Haus, entfernten sich die unbekannten Täter mit Bargeld und einem Schlüssel für das Wohngebäude. Augenscheinlich verließen die Täter über die, zuvor gewaltsam geöffnete, Terrassentür das Haus.

Engen

Versuchter Einbruch in Wohnung

Am Freitagmorgen gegen 2.00 Uhr versuchte ein unbekannter Täter vermutlich in eine ebenerdig gelegene Wohnung einzudringen. Möglicherweise in der Annahme die Wohnungsinhaber seien nicht zu Hause, versuchte er mehrfach einen Rollladen nach oben zu schieben. Der Täter entfernte sich nachdem er die Anwesenheit der Wohnungsinhaber feststellte.

Singen

Einbruch in Autohaus

Am Donnerstagabend kurz nach 20 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in das Autohaus Ernst+König in der Georg-Fischer-Straße ein. Innerhalb des Gebäudes wurden mehrere Türen, Schränke, Geldkassetten, ein Tresor sowie ein Tresorraum gewaltsam mittels Hebelwerkzeug und einem Trennschleifer geöffnet. Zudem wurden diverse Räumlichkeiten und Schränke durchsucht. Die Höhe der entstandenen Sachschäden sowie die Höhe des Diebesgutes (Bargeld) sind derzeit noch nicht genau bezifferbar.

Engen/Bargen

Unfall mit Schwerverletzten auf der Autobahn A81

Am Samstagmorgen gegen 1 Uhr geriet der Lenker eines Renault aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug war mit 3 männlichen Personen besetzt und in Fahrtrichtung Singen unterwegs. Nach Abkommen von der Fahrbahn fuhr der Renault eine Böschung hinauf und überschlug sich anschließend mehrfach. Letztlich gelangte das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zurück, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und blieb unbeleuchtet auf der Autobahn stehen. Zwei nachfolgende Fahrzeuge konnten ausweichen, ein dritter Pkw kollidierte mit dem unbeleuchteten Renault. Ein weiterer Pkw überfuhr auf der Fahrbahn liegende Fahrzeugteile. Die 3 im Renault befindlichen Personen wurden durch den Unfallablauf aus dem Fahrzeug geschleudert. Äußert schwerverletzt konnten sie an der Mittelschutzplanke, im Straßengraben und auf dem Standstreifen liegend aufgefunden werden. Die Verletzten wurden in umliegende KKH transportiert. Ein Gutachter wurde an der Unfallstelle hinzugezogen. Der Sachschaden beträgt ca. 30.000 Euro.

Radolfzell

Körperverletzung und Bus beschädigt

Am Freitagabend kurz vor 21 Uhr meldete ein Busfahrer über Notruf Streitigkeiten zwischen 3 männlichen Personen innerhalb des Busses. 2 Beteiligte waren augenscheinlich aktiv in die Auseinandersetzung verwickelt. Ein 19-jähriger wurde mit einem Schraubendreher attackiert und anschließend mit dem Kopf gegen die Frontscheibe gestoßen. Die Windschutzscheibe splitterte, sodass der Bus seine Fahrt nicht mehr fortsetzen konnte. Der Täter war bei Eintreffen der Polizei nicht mehr im Bus, ist aber den Beteiligten bekannt.

