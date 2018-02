POL-KN: Weitere Meldung für den Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) -

Wilhelmsdorf

Brandalarm in Behinderteneinrichtung

Wegen einer brennenden Steckdose kam es am Freitagvormittag gegen 11.00 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in einer Behindertenwerkstatt. In einem Kellergeschoß, in dem sich Umkleideräume für Arbeiter befinden, war eine Aufputzsteckdose an der Wand aus bisher unbekannten Gründen in Brand geraten, daraufhin lösten die Rauchmelder aus. Das Gebäude, in dem etwa 100 behinderte Menschen arbeiten, wurde vorsorglich evakuiert, eine Gefährdung bestand aber nicht.

