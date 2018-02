POL-KN: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) -

Ravensburg

Kollision beim Abbiegen

Rund 5500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Donnerstag gegen 12.00 Uhr in der Henry-Dunant-Straße. Eine 72-jährige Polo-Fahrerin wollte von einem Tankstellengelände kommend die Schmalegger Straße geradeaus in Richtung Einmündung Henry-Dunant-Straße überqueren und fuhr in die Fahrbahn der Schmalegger Straße ein, obwohl sich von links ein vorfahrtberechtigter Mercedes-Lenker näherte. Die Fahrzeuge stießen zusammen, beide waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Lenkerin des Polo wurde zur Beobachtung zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert, hatte sich aber nicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung wieder nach Hause entlassen werden.

Ravensburg

Geldbeutel entwendet

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch gegen 14.45 Uhr in einem Schnellrestaurant am Marienplatz einen Geldbeutel entwendet, den eine 60-jährige Kundin kurz zuvor auf dem Tresen des Restaurants vergessen hatte. Obwohl die Kundin den Verlust nach dem Verlassen des Restaurants schnell bemerkte und zurückkehrte, war das Portmonee bereits weg. Es handelt sich um einen roten Ledergeldbeutel mit einem zweistelligen Bargeldbetrag, Führerschein, Versicherungskarte und EC-Karten. Hinweise sind an das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-0, erbeten.

Aitrach

Vorfahrt missachtet

9000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Pkw sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag gegen 11.00 Uhr in der Hauptstraße. Ein Kia-Lenker hatte beim Linksabbiegen vom Espenweg in die Hauptstraße einen bevorrechtigten Passat übersehen und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Leutkirch

Mit Lichthupe genötigt

Nach einer Nötigung auf der A96 zwischen Aichstetten und Leutkirch-West ist am Donnerstag ein Fahrer eines VW-Busses mit österreichischer Zulassung angezeigt worden. Der Mann hatte hinter einer Fahrzeugkolonne auf der linken Fahrspur über eine Strecke von zwei Kilometern hinweg einen vor ihm fahrenden Audi-Lenker mit ständiger Betätigung der Lichthupe und dichtem Auffahren genötigt, offenbar, um einen Spurwechsel zu erzwingen. Der Audi-Lenker fuhr kurz darauf von der Autobahn ab, hatte sich jedoch das Kennzeichen gemerkt.

Leutkirch

Verdächtiger Anruf

Ein 52-jähriger Mann erhielt am Donnerstag und auch mehrfach zuvor in den vergangenen Wochen verdächtige Anrufe von einer angeblichen Lottoagentur. Die Anruferin gab sich als Mitarbeiterin aus und teilte mit, dass noch ein Geldbetrag offen sei, den man abbuchen wolle. Konkrete Geldforderungen wurden jedoch nicht genannt. Die Polizei warnt vor diesen Betrugsversuchen. Im Verdachtsfall sollte Kontakt mit der örtlich zuständigen Dienststelle aufgenommen werden.

Leutkirch

Kollision mit Bus

Nach Zeugen eines Unfalls am Donnerstag gegen 16.45 Uhr in der Maucherstraße, Höhe Don-Bosco-Schule, sucht derzeit die Polizei Leutkirch. Ein Chevrolet-Lenker wollte von der Maucherstraße nach rechts auf den Ringweg in Richtung Herlazhofer Straße einfahren, missachtete hierbei die Vorfahrt eines von rechts heranfahrenden Linienbusses und streifte die linke Fahrzeugseite des Linienbusses. Dabei entstand ein Sachschaden am Bus von etwa 3000 Euro, die Schadenshöhe am Pkw beträgt rund 2000 Euro. Der Chevrolet-Lenker fuhr weiter, obwohl er den Vorfall hätte bemerken müssen. Er konnte kurz darauf ermittelt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter Tel. 07561 8488-0, zu melden.

Leutkirch

Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Anzeichen von Drogeneinwirkung stellten Beamte des Polizeireviers Leutkirch am Donnerstag gegen 20.25 Uhr bei einem 23-jährigen Autofahrer fest, den sie in der Wurzacher Straße überprüften. Nach einem positiven Drogentest veranlassten die Polizisten bei dem Pkw-Lenker die Entnahme einer Blutprobe und untersagten seine Weiterfahrt. Der Mann gab an, vor etwa vier Wochen Marihuana konsumiert zu haben.

Leutkirch

Pärchen will umsonst übernachten

Wegen des Verdachts des Betruges ermittelt die Polizei gegen einen 20-jährigen Mann, der sich unter Angabe falscher Personalien mit einer Bekannten für eine Nacht in einem Gasthaus eingemietet hatte und schließlich, ohne vorher die Rechnung zu begleichen, flüchtete. Ein Mitarbeiter des Gasthofs war zuvor aufgrund der Angaben des Mannes im Hotel misstrauisch geworden und hatte die Polizei verständigt. Bei der Überprüfung des Verdächtigen und seiner 20-jährigen Bekannten im Gasthauszimmer stellte sich heraus, dass die angegebenen Adressen und der Name des 20-Jährigen nicht stimmten. Die 20-Jährige Frau gab gegenüber den Beamten an, dass ihr Freund den Anmeldeschein für sie ausgefüllt habe und sie von den falschen Angaben nichts wisse. Als beide von den Beamten schließlich aufgefordert wurden, die Rechnung des Gasthofes zu begleichen und das Zimmer zu räumen, flüchtete der 20-Jährige beim Verlassen des Gebäudes, eine Fahndung blieb erfolglos. Seine korrekten Personalien sind der Polizei jedoch bekannt.

Aichstetten

Mit Sommerreifen überschlagen

Mit Sommerbereifung bei winterlichen Straßenverhältnissen hat ein 25-jähriger Pkw-Lenker am Donnerstag gegen 12.35 Uhr auf der L 260 bei Aichstetten-Untermuken einen Unfall verursacht. Der Mann kam auf Höhe der Abzweigung Hardsteig auf schneebedeckter Fahrbahn in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem er zunächst die Böschung herunterfuhr, schanzte er über die Einmündung nach Hardsteig und überschlug sich wiederum auf der gegenüberliegenden Seite, wo das Auto schließlich auf der Fahrerseite liegen blieb. Durch den Überschlag wurde der Fahrer, welcher sich alleine im Fahrzeug befand, im Kopfbereich verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 2500 Euro.

Bad Waldsee

Einbruch in Bank

Ein unbekannter Täter ist am Donnerstag gegen 23.00 Uhr über ein Fenster in die Räume der Raiffeisenbank Gaisbeuren eingedrungen und hat anschließend die Sparbuch-Schließfächer aufgebrochen. Allerdings waren seine Mühen vergebens, da die Bank demnächst umzieht und alle Kunden ihre Fächer bereits ausgeräumt hatten. Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen in Tatortnähe gemacht haben, sich unter Tel. 0751 803-0, zu melden.

Bad Wurzach

Brand eines Schuppens

Heiße Glut in einem Räucherofen war am Freitag gegen 03.00 Uhr der Auslöser für einen Brand im Bereich "Am Rohrbach" mit einem Sachschaden von rund 15.000 Euro. Eine Nachbarin hatte Flammen aus dem Dach eines Schuppens schlagen sehen und die Feuerwehr verständigt. Daraufhin rückten die Wehren Bad Wurzach und Ziegelbach aus, die das Feuer unter Kontrolle brachten und nach dem Löschen die Brandstelle absicherten. Ursächlich für den Brand war offenbar ein Defekt im Kamin des Räucherofens.

Argenbühl

Zu schnell auf Schneefahrbahn unterwegs

Mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeverwehter Fahrbahn kam am Donnerstag gegen 06.00 Uhr eine 21-jährige Opellenkerin auf der B 12 bei Schweinebach ins Rutschen. Der Pkw landete in einem Bachgraben, lief teilweise mit Wasser voll und wurde erheblich beschädigt. Die Lenkerin blieb glücklicherweise unverletzt. Die Höhe des Sachschadens am Auto beträgt rund 5000 Euro. Während der Bergung musste die B 12 voll gesperrt werden.

Isny

Unfallflucht

Eine etwa 30cm große Beule verursachte ein unbekannter Autolenker am Donnerstag zwischen 10.30 Uhr und 12.00 Uhr an einem geparkten Fiat Punto. Der Besitzer hatte den Wagen zunächst bei einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße und anschließend bei einem Lebensmittel-Discounter "Im Angele-Hof" geparkt. Dort entdeckte er den Schaden, der sich auf rund 1500 Euro beläuft. Sachdienliche Hinweise sind an den Polizeiposten Isny, Tel. 07562 97655-0, erbeten.

Vogt

Mit Auto überschlagen

Viel Glück hatte ein 18-jähriger Pkw-Lenker am Donnerstag gegen 16.45 Uhr bei einem Unfall auf der L 324 zwischen Moser und Unterhalden. Der junge Mann kam im Verlauf einer abschüssigen Rechtskurve infolge eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr zunächst einen Leitpfosten. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug an der Böschung und blieb in der angrenzenden Wiese auf dem Dach liegen. Der 18-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt, an seinem Pkw entstand Totalschaden.

