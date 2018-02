POL-KN: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) - Krumbach

Pkw überschlug sich

Leicht verletzt wurde eine 28-jährige Fiat-Fahrerin am Donnerstag gegen 22.15 Uhr auf der B 313 bei der Abzweigung nach Boll auf die K 8223, weil sie vermutlich auf winterglatter Fahrbahn zu schnell unterwegs war, dabei mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach überschlagen hat. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Gammertingen

Lebensmitteldiscounter überfallen

Einen vierstelligen Bargeldbetrag hat ein unbekannter männlicher Täter am Donnerstag gegen 20.50 Uhr, bei einem bewaffneten Überfall auf einen Lebensmitteldiscounter in der Sigmaringer Straße erbeutet. Der dunkel gekleidete Mann mit schwarzer Bomberjacke betrat vermummt und mit einer Schusswaffe bewaffnet den Discounter und forderte die Herausgabe von Geld aus der Kasse. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Personen die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können werden gebeten sich bei der Polizei in Sigmaringen, Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Ausgewichen und Spiegel gestreift

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 09.00 Uhr in der Josefinenstraße ereignet hat. Ein 69-jähriger VW-Fahrer musste einem entgegenkommenden unbekannten Pkw nach rechts ausweichen, der seinerseits vermutlich nicht ausreichend rechts fuhr. Hierbei beschädigte der 69-Jährige beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Personen die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Sigmaringen, Tel. 07571/104-0.

Pfullendorf

Autofahrer kommt von Fahrbahn ab

Ein 39-jähriger Toyota-Fahrer kam am Donnerstag gegen 06.45 Uhr auf der L 286 auf Höhe Wattenreute, vermutlich weil er auf der winterglatten Fahrbahn zu schnell unterwegs war, ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Dabei drehte sich der Pkw an der dortigen Böschung auf das Dach. Der Fahrer blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Ostrach

Von der Fahrbahn abgekommen

Auf der Fahrt von Krauchenwies in Richtung Ostrach ist ein 22-jähriger Nissan-Fahrer am Donnerstag gegen 10.15 Uhr entlang der L 286 Höhe Habstahl vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und durch eine Schneewehe nach rechts von der Fahrbahn gerutscht. Der Pkw überschlug sich wobei der Fahrer unverletzt blieb, der nicht mehr fahrbereite Pkw, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro entstand wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert.

Mayer Tel. 07531/995-1014

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531/995-1012

E-Mail: konstanz.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell