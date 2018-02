POL-KN: Weitere Meldung für den Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Engen/A81

Verlorene Metallplatte beschädigt Fahrzeuge

Eine auf der Autobahn zwischen der immensitzbrücke und der Raststätte Hegau West von einem unbekannten Fahrzeugführer verlorene 100 x 40 cm große Metallplatte hat am Donnerstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, an drei Fahrzeugen, die die Metallplatte überfuhren, einen Schaden von rund 15.000 Euro verursacht. Die Metallplatte dürfte als Teil einer Gesamtladung von der Ladefläche eines in Richtung Singen fahrenden Fahrzeugs gefallen sein und lag auf dem linken Fahrstreifen. Zwei der drei Fahrzeuge, die durch das überfahren der auf der Fahrbahn liegenden Metallplatte beschädigt wurden, mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer kamen mit dem Schrecken davon. Das Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, sucht den Verlierer der Metallplatte und bittet Zeugen, sich unter Tel. Tel. 07733/9960-0, zu melden.

Schmidt

