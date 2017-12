POL-KN: Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) - Fronreute

Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 8000,-- Euro entstand bei einem Unfall am Montagabend gegen 19.15 Uhr auf der Bundesstraße 32 in Fronreute-Blitzenreute an einem VW Touran einer 40-jährigen Frau. In Richtung Staig fahrend kam die Pkw-Lenkerin kurz nach der Einmündung Wolpertswender Straße aus bislang noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der VW Touran fuhr zunächst durch eine Hecke die Böschung hinunter und durchbrach anschließend eine ungefähr 50 cm hohe Mauer. Im weiteren Verlauf krachte der Pkw gegen einen Holzschuppen, wo er auch zum Stillstand kam. Die Unfallverursacherin und ein Mitfahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Zur Bergung des Pkw musste ein Teil des Holzschuppens abgetragen werden. Außerdem wurde ein Kran eingesetzt. Die Feuerwehren aus Blitzenreute und Weingarten waren mit 27 Einsatzkräften bzw. 15 Einsatzkräften zur Unterstützung vor Ort. An der Grundstücksmauer und dem Holzschuppen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000,-- Euro. Die B 32 musste zur Unfallaufnahme bis kurz vor 21.00 Uhr komplett gesperrt werden.

